– Маги, тази вечер е финалът на „Диви и красиви“ по NOVA. С какви чувства изпращате цялото това приключение?

– Смесени чувства преливат в мен. От една страна, изпитвам огромно вълнение и нетърпение да разбера коя ще бъде любимата двойка на България. От друга – в мен има носталгия и лека тъга, че това пътешествие за всички ни приключва. Горда съм и безкрайно благодарна, че бях част от „Диви и красиви“. За мен това не беше просто телевизионен проект, а история за любовта във всичките ѝ лица – с уроците, катарзисите и всички прекрасни спомени, които ще останат.

– Какво научихте за любовта и връзките по време на снимките?

– Научих, че любовта никога не идва по учебник и далеч не е перфектна, но именно в това е нейната красота. Тя изисква смелост да отвориш сърцето си и да приемеш, че може да те промени. Понякога е диво красива, друг път – болезнена, но винаги си заслужава да бъде изживяна.

– А за себе си какво ново научихте?

– Разбрах, че не се страхувам да плувам в дълбоки води – напротив, дори ми харесва. Оказа се, че страхът от липсата на опит може да бъде най-силният мотиватор да извадиш най-доброто от себе си. Благодарна съм, че имах възможността всеки ден да уча и да се развивам, заобиколена от страхотни професионалисти в лицето на целия екип на „Диви и красиви“. Те ми показаха, че когато имаш подкрепа и вяра, можеш да направиш крачки, които сам не си вярвал, че са възможни.

– „Диви и красиви“ разбива клишето за любовно дейтинг предаване. Каква е вашата оценка за събитията и катарзисите, които претърпяха участниците?

– Високо оценявам смелостта на всеки един от участниците да отворят сърцето си за любовта. Истинско вълнение беше да наблюдавам как, въпреки различията си, те намираха път един към друг и откриваха, че по пътя към любовта място за стратегии и фалшиви маски няма. Най-ценното за мен беше моментът, в който пред камерите и светлината на прожекторите прозираше истинското – сълзите, смехът, колебанията и уязвимостта. Това е магията на „Диви и красиви“ – да покажеш, че любовта не е клише, а смелост да бъдеш себе си.

– Има ли истинска любов в „Диви и красиви“?

– Истинска любов има. Но съвсем скоро ще разберем кой носи белезите от разочарованието и кой истинско щастие.

– Кои бяха вашите фаворити? Някой разочарова ли ви?

– Опитах се да остана неутрална, но истината е, че изпитвах тъга при напускането на всеки един от Палата на любовта. Всеки участник остави следа със своята история, със смелостта си да бъде там и да търси любовта. За мен няма разочарования – дори когато някой не намери това, което търсеше, той си тръгваше с урок, с опит и с частица от това любовно пътешествие.

– Вие самата как се чувствахте в ролята на водеща и бихте ли продължили да се развивате в това амплоа?

– Чувствах се комфортно в ролята си на водещ – в свои води. Истинско удоволствие беше за мен да бъда предводител в любовната история на всеки един участник, да съпреживявам тяхното щастие и сълзи, да виждам как пред очите ми се раждат истински емоции. За мен това не беше просто професионално предизвикателство, а и лична мисия – да покажа, че любовта има много лица и всички те са красиви.

Да, вярвам, че това е моят път и бих искала да продължа да се развивам именно в тази посока.

– Как се чувствахте и от другата страна, все пак сте били и в ролята на риалити героиня? Каква е разликата?

– Разликата е огромна. Като участник можеш да се отдадеш на емоциите си, да бъдеш уязвим и да разкриеш дори най-добре пазените кътчета на сърцето си. Като водещ обаче е различно – понякога трябва да обереш собствените си чувства, да не показваш слабост, за да не повлияеш на участниците, да бъдеш опора и водач в техните истории. Отговорността е голяма, но и изключително вдъхновяваща.

– Зрителите изключително много ви харесаха като водеща. Предполагам, ви срещат на улицата. Какво най-често ви казват?

– Не мога да скрия радостта и благодарността си от топлото приемане в новото ми амплоа. Най-често хората ми казват, че съм им вдъхновение – и това е най-ценното признание за мен. Щастлива съм, че съм успяла да докосна и оставя следа в сърцата им. Благодаря на всички за подкрепата и обичта, които ми дават – те ме зареждат и ме вдъхновяват да давам още повече от себе си.

– Сигурна съм, че мъжкото внимание около вас се е увеличило. Няма да питаме има ли мъж до вас, освен ако сама не искате да споделите, но все пак – щастлива ли е Маги Томова в личен план?

– Щастлива съм.

– Какви качества трябва да притежава един мъж, за да грабне вашето внимание?

– Чест и мъжко достойнство. Да застава зад думите си с действия и да не се страхува да поеме отговорност. Да носи добро сърце, човечност и да умее да създава доверие. Да има принципи и висок морал. А ако успее да ме разсмее до сълзи – тогава е успял не само да грабне вниманието ми, а и да отключи нещо дълбоко в мен, което рядко се показва. Май списъкът стана твърде дълъг!

– Имали сте доста трудности в живота. Как се справяте с тях? Какво ви коства да се изправите и да продължите?

– Без подкрепата на родителите ми не бих могла да се справя с каквото и да е. Те винаги са били моята опора и светлина в трудните моменти. Вярвам, че всичко в живота ни се случва с причина, за да ни научи на нещо, да ни промени към по-добро, да ни срещне със самите нас и да ни помогне да се опознаем по-дълбоко. Изправяш се, въпреки че е трудно, но точно тогава разбираш колко сила и устойчивост имаш в себе си.

– Коя е Маги Томова извън светлините на прожекторите?

– Момичето, което обича да си седи по пижама, да плаче на романтични филми, да се смее с приятели и да яде сладолед направо от кутията. Момичето, което мечтае и се радва на малките моменти, открива красотата в обикновеното и се наслаждава на живота такъв, какъвто е – с всичките му радости и изненади.

– Какво може да ви разплаче?

– Истинска човешка доброта.

– А да ви разсмее?

– Едно от силните ми качества е самоиронията. С нея разсмивам до сълзи както себе си, така и най-близките си хора. Оценявам я във всеки човек и умея да се смея искрено – дори на собствените си провали. Животът става малко по-забавен, ако не се приемаме твърде насериозно, и точно това се опитвам да си напомням всеки ден.

– Какво пожелавате на читателите на „Телеграф“?

– Пожелавам им да обичат без страх и да помнят, че любовта е единственото приключение, което винаги си заслужава.

Екатерина Томова