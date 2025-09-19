Ф армацевт с 30-годишен опит разкри, че никога не би приемала лекарства за отслабване, тъй като излизат наяве „тревожни“ странични ефекти.

Лекарства, които първоначално са били предназначени за контрол на диабета, сега се използват рутинно за отслабване и вече се използват от милиони хора по света.

Но Дебора Грейсън, която ръководи Digestion with Confidence , е загрижена за потенциално трайните проблеми, произтичащи дори от краткосрочната употреба на ваксините. Тя каза: „Виждам и чувам за увеличение на пациентите, страдащи от сериозни, дълготрайни чревни проблеми, причинени от самите инжекции за отслабване, които би трябвало да им помогнат. Тези състояния променят живота. Тези агонисти на GLP-1 рецептора действат, като забавят стомаха, за да накарат хората да се чувстват сити по-бързо. Ето защо те са толкова ефективни за отслабване, но за някои този ефект може да се превърне в проклятие“.

„Състоянието, което наблюдавам все по-често, се нарича гастропареза - забавено изпразване на стомаха - при което стомахът вече не може да придвижва храната с нормална скорост. Симптомите са безмилостни: хората се чувстват сити след малки количества храна, изпитват гадене или повръщане, подуване на корема, стомашни болки и киселини“, добави тя, цитирана от Daily Mail.

„Докато забавеното изпразване на стомаха е посочено като рядък страничен ефект (засягащ един на 100 до един на 1000 пациенти), в информационния лист на производителя за лекарства за отслабване постоянната гастропареза не е посочена. Тревожното е, че въпреки че винаги сме смятали, че тези проблеми ще отшумят, когато инжекциите бъдат спрени, сега откриваме, че това не винаги е така, оставяйки много пациенти с постоянни симптоми“, каза още д-р Грейсън.