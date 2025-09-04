В състояние сме да направим много повече неща за нашето очно здраве, отколкото си мислим. Дори и да се чувстваме добре и привидно да ни няма нищо, нашите очи може да са изложени на заболяване, за което да разберем в по-късен етап от развитието му. Това се случва поради факта, че повечето очни заболявания започват и протичат безсимптомно. Остаряването увеличава значително риска от някои очни заболявания. Други рискови фактори за появата им са наднорменото тегло и фамилна обремененост. Някои заболявания като диабет или високо кръвно налягане също могат да увеличат риска от заболявания.

Всеки ден може да предприемаме прости стъпки, с които да поддържаме очите си здрави. Тези съвети ще Ви помогнат да защитите очите си от нещата, които могат да им навредят.

НАМЕРЕТЕ ОЧЕН ЛЕКАР, НА КОЙТО ИМАТЕ ДОВЕРИЕ

Много очни заболявания нямат ранни симптоми, така че може да имате проблем и да не го знаете. Добрата новина е, че очен лекар може да ви помогне да сте в крак със здравето на очите си! Извършването на преглед с разширение на зениците е най-доброто нещо, което можете да направите за здравето на очите си. Това е единственият начин да откриете очните заболявания рано, когато са по-лесни за лечение — и преди да причинят загуба на зрението. Дори очите ви да се чувстват здрави, може да имате проблем и да не го знаете. Това е така, защото много очни заболявания нямат никакви симптоми или предупредителни признаци.

ДВИЖЕТЕ СЕ ПОВЕЧЕ

Физическата активност може да намали риска от здравословни състояния, които могат да повлияят на зрението ви, като диабет и високо кръвно налягане. Ако имате проблеми с намирането на време за физическа активност, опитайте да я включите в други дейности. Разхождайте се, докато говорите по телефона, разтягайте се, докато гледате телевизия, танцувайте, докато вършите домакинска работа. Всичко, което раздвижва сърцето ви, се брои.

ОГРАНИЧЕТЕ ВРЕДНАТА СИНЯ СВЕТЛИНА

Дайте почивка на очите си. Гледането на телевизия или дълго взиране в монитора на таблета или телефона може сериозно да измори очите. Правете си почивка на всеки 20 минути, като се опитайте са гледате нещо на около 5 метра далечина, за минимум от 20 секунди. Понякога оставяме включен телевизора за фон, докато вършим други дейности. Това ненужно излагане на синя светлина вреди пряко на очите.

СЪЗДАЙТЕ СИ НАВИК ДА НОСИТЕ СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА, ДОРИ И В ОБЛАЧНИ ДНИ

Знаете, че UV лъчите на слънцето могат да навредят на кожата ви, но знаехте ли, че същото важи и за очите ви?

Вярно е. Носенето на слънчеви очила, които блокират 99 до 100 % от UVA и UVB радиацията, може да защити очите ви и да намали риска от катаракта. Така че, не забравяйте да добавите слънчеви очила към списъка си, който трябва да имате, преди да излезете от дома си.

ВЗЕМЕТЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ОЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИ

Правилното хранене и приемане на витамини за очи благоприятства за превенция и забавяне развитието на редица социално значими очни заболявания като Катаракта и Макулна дегенерация.

Специалистите са категорични, че добрата работа на очния апарат зависи от количествата лутеин, зеаксантин, витамин А и витамин Е в организма. Именно това са четирите натурални съставки, които са еталон за офталмолозите и са задължителни за всички с очни проблеми. Напоследък в международните медицински издания обаче все повече се повдига въпросът за това, че лошото кръвоснабдяване в очите и вредата от опасните свободни радикали са сериозен рисков фактор за развитието на зрителни заболяваня. Затова към четирите задължителни компонента е добре да се добавят и други съставки, които да подпомагат нормалното движение на кръвта в кръвоносните съдове и да имат силен антиоксидантен ефект. Може би най-мощните природни екстракти с такива свойства са от билките гинко билоба и зелен чай. В България тази златна комбинация от най-важните за зрението елементи може да се намери в хранителната добавка ВИЗИОЗОН.

Ежедневният прием на хранителната добавка „Визиозон“ защитава клетките на ретината, роговицата и макулата, а също така и подпомага доброто зрение; Обезврежда свободните радикали - основните виновници за увреждането и загиването на клетките в очите; Подпомага добрата циркулация на кръвта и съдейства всички ценни подхранващи вещества да отидат точно където трябва; Намалява вредното въздействие на опасното UV лъчение и предпазва от високоенергийната синя светлина на телевизорите, телефоните, компютрите и другите екрани.

Визиозон може да намерите в българските аптеки, на разумна цена между 19-22 лв./9.71 -11.25 € или да поръчате на сайта на производителя www.zonapharm.com.