В състояние сме да направим много повече неща за нашето очно здраве, отколкото си мислим. Дори и да се чувстваме добре и привидно да ни няма нищо, нашите очи може да са изложени на заболяване, за което да разберем в по-късен етап от развитието му. Това се случва поради факта, че повечето очни заболявания започват и протичат безсимптомно. Остаряването увеличава значително риска от някои очни заболявания. Други рискови фактори за появата им са наднорменото тегло и фамилна обремененост. Някои заболявания като диабет или високо кръвно налягане също могат да увеличат риска от заболявания.
Всеки ден може да предприемаме прости стъпки, с които да поддържаме очите си здрави. Тези съвети ще Ви помогнат да защитите очите си от нещата, които могат да им навредят.
-
НАМЕРЕТЕ ОЧЕН ЛЕКАР, НА КОЙТО ИМАТЕ ДОВЕРИЕ
Много очни заболявания нямат ранни симптоми, така че може да имате проблем и да не го знаете. Добрата новина е, че очен лекар може да ви помогне да сте в крак със здравето на очите си! Извършването на преглед с разширение на зениците е най-доброто нещо, което можете да направите за здравето на очите си. Това е единственият начин да откриете очните заболявания рано, когато са по-лесни за лечение — и преди да причинят загуба на зрението. Дори очите ви да се чувстват здрави, може да имате проблем и да не го знаете. Това е така, защото много очни заболявания нямат никакви симптоми или предупредителни признаци.
-
ДВИЖЕТЕ СЕ ПОВЕЧЕ
Физическата активност може да намали риска от здравословни състояния, които могат да повлияят на зрението ви, като диабет и високо кръвно налягане. Ако имате проблеми с намирането на време за физическа активност, опитайте да я включите в други дейности. Разхождайте се, докато говорите по телефона, разтягайте се, докато гледате телевизия, танцувайте, докато вършите домакинска работа. Всичко, което раздвижва сърцето ви, се брои.
-
ОГРАНИЧЕТЕ ВРЕДНАТА СИНЯ СВЕТЛИНА
Дайте почивка на очите си. Гледането на телевизия или дълго взиране в монитора на таблета или телефона може сериозно да измори очите. Правете си почивка на всеки 20 минути, като се опитайте са гледате нещо на около 5 метра далечина, за минимум от 20 секунди. Понякога оставяме включен телевизора за фон, докато вършим други дейности. Това ненужно излагане на синя светлина вреди пряко на очите.
-
СЪЗДАЙТЕ СИ НАВИК ДА НОСИТЕ СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА, ДОРИ И В ОБЛАЧНИ ДНИ
Знаете, че UV лъчите на слънцето могат да навредят на кожата ви, но знаехте ли, че същото важи и за очите ви?
Вярно е. Носенето на слънчеви очила, които блокират 99 до 100 % от UVA и UVB радиацията, може да защити очите ви и да намали риска от катаракта. Така че, не забравяйте да добавите слънчеви очила към списъка си, който трябва да имате, преди да излезете от дома си.
-
ВЗЕМЕТЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ОЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИ
Правилното хранене и приемане на витамини за очи благоприятства за превенция и забавяне развитието на редица социално значими очни заболявания като Катаракта и Макулна дегенерация.
