Банки оценяват кредиспособността на клиенти и въз основа на това дали имат ТЕЛК решение, съобщиха читатели на „Телеграф“.

Преди подписване на договор за стоков кредит за покупка на техника на изплащане служителите на кредитна институция първо питат потребителя дали има ТЕЛК, или не. Обясняват, че ако отговорът е положителен, системата може да отхвърли кандидата за заем, тъй като се предполага, че той не работи и няма осигуровки. Наличието на ТЕЛК обаче не е автоматична пречка за получаване на заем. Ако работите и имате добра заплата и осигуровки, кредит ще ви бъде отпуснат, уверяват служителите.

Закон

Съгласно Закона за потребителския кредит банковите институции трябва да извършват оценка на кредиспособността на клиентите си, преди да отпуснат заем. Обикновено те питат за чистия месечен доход на потребителя и правят справка в Централния кредит регистър за това дали той има лоша кредитна история. Това са най-важните фактори при оценка на кредиспособността на потребителя. Но някои кредитни институции вече се интересуват и от това дали имате ТЕЛК.

Застраховка

Обичайна практика е при отпускането на кредит да се сключва и договор за застраховка „Живот“, като един от покритите рискове е загуба на работоспособност на кредитополучателя. Този риск се покрива обаче, ако загубата на работоспособност е над определен процент – например 70 или 75%. Под този праг полицата няма покритие.

Има и друг тънък момент. Ако към момента на сключване на застрахователния договор човек има влязло в сила ТЕЛК решение, то при настъпване на застрахователно събитие (например смърт), директно свързано с описаното в решението заболяване, застрахователната компания може да откаже да плати остатъка от дълга. С други думи, ако човек почине заради болестта, заради която има ТЕЛК, оставащите задължения по заема му ще трябва да се плащат от наследниците.

