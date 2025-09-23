Б ългарските потребители, активно пазаруващи в Одрин и трупащи печалби за местните търговци, губят любимата си пазарна дестинация.
Петъчният пазар спуск акепенци, пише местната медия Gundem Edirne.
Пазарът "Улус", който се провежда всеки петък в Одрин и е известен като „Петъчния пазар“, вече няма да го има.
Belediyeden Ulus Pazarı İle İlgili Önemli Karar via https://t.co/E9Hcs120B8— Edirne Gerçek Gazetesi (@GercekEdirne) September 23, 2025
Беше обявено, че дейността на пазара е прекратена поради разногласия между общината и ръководството на Ulus Market.
Премахването на Петъчния пазар, който от години е популярно място не само за жителите на Одрин, а и на много клиенти от България да пазаруват на достъпни цени, а също така се бе превърнал в популярна дестинация за околните градове, села и туристи, беше посрещнато с тъга от местните търговци и граждани.
Кметът на Одрин Филиз Генджан заяви, че пазарът "Улус", който се провежда всеки петък в града, вече няма да бъде отворен поради процеси, които не отговарят на разпоредбите.
След решението, взето след неуспешни преговори между общината и ръководството на пазара, Петъчният пазар вече няма да се провежда.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte her Cuma günü kurulan Ulus Pazarı’yla ilgili yönetmeliğe uygun olmayan süreçler nedeniyle, pazarın artık açılmayacağını söyledi…https://t.co/KikZumtGM3 pic.twitter.com/RYpdAlb4wi— Mehmet Seleci (@hudutgazetesi) September 23, 2025