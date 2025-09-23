Б ългарските потребители, активно пазаруващи в Одрин и трупащи печалби за местните търговци, губят любимата си пазарна дестинация.

Петъчният пазар спуск акепенци, пише местната медия Gundem Edirne.

Пазарът "Улус", който се провежда всеки петък в Одрин и е известен като „Петъчния пазар“, вече няма да го има.

Belediyeden Ulus Pazarı İle İlgili Önemli Karar via https://t.co/E9Hcs120B8 — Edirne Gerçek Gazetesi (@GercekEdirne) September 23, 2025

Беше обявено, че дейността на пазара е прекратена поради разногласия между общината и ръководството на Ulus Market.

Премахването на Петъчния пазар, който от години е популярно място не само за жителите на Одрин, а и на много клиенти от България да пазаруват на достъпни цени, а също така се бе превърнал в популярна дестинация за околните градове, села и туристи, беше посрещнато с тъга от местните търговци и граждани.

Кметът на Одрин Филиз Генджан заяви, че пазарът "Улус", който се провежда всеки петък в града, вече няма да бъде отворен поради процеси, които не отговарят на разпоредбите.

След решението, взето след неуспешни преговори между общината и ръководството на пазара, Петъчният пазар вече няма да се провежда.