Щ е можем да почиваме на море с 500 лева по-малко. За 1000 лева за седмица ще радваме на плаж на Златни пясъци, е оптимистичната вест.

Цената на морската почивка по родното крайбрежие пада с 500 лева от 1 септември. Това показа проучване на „Телеграф“ в оферти на хотели на „Златни пясъци“.

Обичайно в края на август и началото на септември родните хотели свалят цените средно с около 30%. В края на следващия месец пък ще може да се резервира дори на половин цена в някои от местата за настаняване.

В конкретния случай става въпрос за четиризвезден хотел на плажа на „Златни пясъци“ за 6 нощувки с включена закуска за двама възрасти. Цената в момента е 1550 лева, а от 1 септември пада на 1032 лв. Ако доплатите още 290 лева пък, офертата включва настаняване и изхранване на база олинклузив.

На юг

На юг по крайбрежието пък има оферти за намаления с между 13 и 25%. Така например в Приморско се предлага оферта за 80 лева на човек вместо 100 лв. в четиризвезден хотел. Намалението на цената обаче е за резервации след 12 септември. В сумата е включена нощувка на база олинклузив, като безплатно се настаняват деца до 13 години.

Намаление

На 152 лева пада цената на двойна стая в луксозен ваканционен комплекс в Созопол в последната седмица на август. За сравнение – преди 25 август същата стая е струвала 190 лева. Режимът на изхранване е олинклузив, като са включени местни марки алкохол и бира. В цената влиза дори паркинг за колата и чадър и шезлонг на басейните, но до изчерпване на свободните.

Това ще са цените до 10 септември, включително и дългият уикенд покрай Деня на Съединението. След това нощувка в двойна стая става 112 лева, а в студио – 133 лева. Толкова е струвало и за първите летовници по морето след 15 май.

Елена Иванова