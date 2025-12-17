Т рети ден продължават консултациите на "Дондуков" 2 след оставката на кабинета „Желязков“.

КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗАПОЧНАХА! Само Сачева при Радев от името на ГЕРБ (ВИДЕО)

Разговорите на президента Румен Радев продължават с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

Първи при президента седнаха представители на парламентарната група на "БСП-Обединена левица", при които във вторник имаше трус и Изпълнителното бюро на БСП с изключение на Атанас Зафиров подаде единодушна колективна оставка.

"Важен е въпросът дали ще градим, или ще рушим. През януари ние решихме да градим, като приехме да влезем в управлението, за да спрем каскадата от политическа нестабилност. Задаваха се три предизвикателства - инфлация, спекула и еврозона. Колко сме изпълнили стремежите - анализите ще покажат, но е факт, че първи повдигнахме темата за цените, подготвихме и специален законопроект за овладяване на спекулата и смятам, че не позволихме да се развихри безконтролна спекула. Относно международната обстановка - имаше ескалация в отношенията между ЕС и Украйна. Ние водихме балансирана политика без крайни решения. Успяхме да спрем 10-годишен военен договор с Украйна, който беше много задължаващ“, заяви Атанас Зафиров.

В 11:30 часа Радев ще се срещне и с представители на „Има такъв народ“.

