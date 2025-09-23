Точно в 21 ч. и 19 мин. снощи настъпи есенното равноденствие. Това е сакрален ден и въобще период, в който можем да изчистим аурата си от всяка натрупана негативна енергия.

Това разказаха астролози, които от години се занимават с тази тема. Това е и времето от годината според тях, в което всеки може да отправи своите искания към вселената и те да бъдат чути.

Нощ

Равноденствието бележи прехода от светлата половина на годината към по-тихата, интровертна есенно-зимна енергия. Не е случайно, че в много култури този ден е почитан като време на баланс, благодарност и духовно обновление. Затова един от съветите е да се практикуват различни упражнения за дишане, чрез които тялото и душата се балансират, постигат покой и сме в състояние да отправим своите искания към вселената. Астролози обясняват и едно от упражненията за чистене на аурата от лоша енергия. Ceднeтe c изпpaвeн гpъб и oтпycнeтe paмeнe. Bдишaйтe дълбoĸo и oтпycнeтe тялoтo. Πpeдcтaвeтe cи пpъcтитe cи ĸaтo зъбци на гребен, който реше аурата отдолу нагоре. Освен през главата този ритуал се прави и при крайниците.

Вярвания

Много българи от различни краища на страната правят ритуали за равноденствие. Един от тях е да се запалят две свещи – бяла и черна, една до друга, които да горят заедно. Това символизира уважение и към деня, и към нощта. Други пък записват 10 благодарности и 10 желания на лист и го изгарят. Трети чистят дома си и изхвърлят стари дрехи, обувки и вещи, като по този начин се освобождават от тежко минало.