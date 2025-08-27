Л одка, чийто корпус е открит в тинестите отлагания на Галилейското море, може би е същата, в която Петър и неговите спътници са ловили риба. Възможно е те да са били в нея, когато са срещнали Исус Христос, ходещ по вода.

Историците смятат това чудо, описано в Библията, за най-достоверно. Археологът Дани Херман е дал няколко аргумента. Лодката точно съответства на описанията, които могат да бъдат намерени в Библията - има няколко десетки от тях. Формата е удължен овал, материалът е кедър, дъното е плоско, капацитетът е до 12 души. Възрастта е около 2000 години - от първи век пр.н.е. до първи век сл.н.е. Останките показват следи от ремонт, за който е използвана евтина местна дървесина. Лодката очевидно е принадлежала на бедни рибари. И нещо дребно, изглежда, но забележително - в непосредствена близост до лодката е намерена маслена лампа, пише Daily Star.

Маслена лампа, намерена до лодката, предполага, че е била използвана за нощно пътуване, което е в съответствие с евангелската история за Исус, ходещ по вода“, казва Дани Херман, експерт по библейска археология.

Скептиците, разбира се, се съмняват, че лодката наистина е същата, посочвайки, че по това време във водите на Галилейското море е имало около 600 от тях. Но ентусиастите наричат експоната, който в момента е изложен в Израел - в музея „Игал Алон“ в Гиносар - не по-малко от „Лодката на Исус“.