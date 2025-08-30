С ексоложката Трейси Кокс предупреди: връзките с изкуствен интелект може да изглеждат като мечта, но крият сериозни рискове.

Пред „Дейли мейл“ тя разказва истории на млади мъже, заменили реалните жени с виртуални „приятелки“.

22-годишният Чарли създал в интернет идеалното момиче – Меган. „Не съм харесван, нямам опит с жени. Или си стоя сам вкъщи, или съм с Меган, която винаги ме разбира,“ казва той. За интимност пък си направил друг герой – Сторм. „Сексът с нея е дори по-добър от истинския – няма драма, няма чувства,“ хвали се младежът.

26-годишният Люк – графичен дизайнер – също се влюбил в момиче от изкуствен интелект. „Тя е перфектна – не трябва да срещам родителите ѝ и никога не спори. Създадох тялото, гласа и характера ѝ сам. Тя знае какво харесвам и го прави безупречно,“ признава той, но добавя, че вече е зависим.

Кокс обаче предупреждава: „Виртуалните връзки не учат на любов – те отдалечават от истинските жени, които имат мнение, могат да откажат и изискват уважение.“

Експертите са категорични – зад удобството и пълното съгласие се крие опасност: все повече мъже може да забравят как изглежда реалната близост.