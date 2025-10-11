Ш окиращ нов разкрива мрачната истина: човечеството буквално блъска планетата към екологичен колапс. Седем от деветте ключови системи на Земята вече са преминали опасните „червени линии“ и се движат към точка на необратими щети, предупреждават учени от Потсдамския институт за климатични изследвания.

Единственото, което все още удържа фронта, е озоновият слой и атмосферните аерозоли - всичко останало вече е в режим „опасност“. Климатичните промени, масовото унищожаване на природата, изчезването на горите, замърсяването с пластмаси, химическите отпадъци и липсата на чиста вода вече са извън контрол. Тази година към списъка официално се добавя и нова катастрофа - окисляването на океана.

„Над 75% от жизненоважните системи на планетата вече са извън безопасната зона. Човечеството си играе с огъня,“ предупреждава проф. Йохан Рокстрьом, директор на института и съавтор на доклада.

Учените сравняват изследването с медицински преглед на планетата - и диагнозата е плашеща. Земята е болна, а последствията вече се усещат: ледовете на Гренландия се топят, Амазония умира, сушата и бедствията стават ежедневие. Океаните – някога люлка на живота - се превръщат в киселинна зона на смърт.

Според доклада киселинността на океаните е скочила с 30% от началото на Индустриалната епоха. Това е фатален удар по коралите, рибите и целия морски живот - и следователно и по хората, които зависят от него.

И това не е предупреждение за бъдещето. Това се случва сега.