М истерията около начина на построяването на египетските пирамиди не дава мира на туристи и учени още от по-миналия век.

Какви ли не теории са се разглеждали през вековете, сега се появи още една и учените май са се съгласили, че най-вероятно точно така са строени загадъчните фараонски гробници. Още повече, че точно този метод на строеж се използва до ден-днешен.

Учените подозират, че за построяването ѝ е използвана необичайна система за повдигане на товари. Каменни структури и топографски модели, открити около пирамидата, подкрепят хипотезата за съществуването на такива механизми.

Наистина ли е възможно преди 4500 години да е бил използван механизъм, който наподобява съвременните повдигащи системи? Какво всъщност знаем за инженерите на древен Египет?

Току-що публикувано проучване показва, че първата от седемте най-важни пирамиди в Египет - Стъпаловидната пирамида на Джосер - е построена с помощта на хидравлична повдигаща система.

пирамидата на Джосер

Откритията, които датират отпреди около 4500 години, изместват гледната точка, според която големите водни системи са започнали да се използват много по-рано, отколкото се е смятало досега.

Ландшафтът, водните течения и вътрешната архитектура на пирамидата показват използването на хидравлична система. Изглежда, че хидромеханиката е била движещата сила зад изграждането на пирамидите в древен Египет.

*Източник: Blic/Technology.postimees.ee