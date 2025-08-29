О казва се, че ако се вълнуваш от това какво ще сънуваш вечерта, има много по-голям шанс на сутринта да си спомниш съня си! Това разкриват италиански учени от IMT School for Advanced Studies Lucca в ново изследване, посветено на тайната защо някои хора си спомнят сънищата си, а други – не.

Но това не е всичко, изследването показва, че дневното мечтаене (или така нареченото „отнасяне“ на мислите) също може да помогне за по-доброто припомняне на сънища. Колкото по-често се унасяш в мисли през деня, толкова по-живи и подробни сънища ще помниш сутрин.

Как е проведено изследването?

200 души на възраст между 18 и 70 години са носили устройства, които следят съня им, и в продължение на 15 дни записвали сънищата си с диктофон. Освен това те преминали и психологически тестове, за да се оцени дали са тревожни, колко се интересуват от сънищата си и дали често се унасят в мечти през деня.

Резултатите били впечатляващи: хората, които имали положително отношение към сънищата, вярвали, че те помагат на психичното им здраве, и често си „пускали филмчета“ през деня, си спомняли най-много и най-ясно сънищата си.

Лек сън = по-ясни сънища

Още нещо любопитно – участниците, които прекарвали повече време в лек сън (а не в дълбок), по-лесно си припомняли сънищата. Също така, младите участници се справяли по-добре в сравнение с по-възрастните.

По-възрастните по-често изпитвали т.нар. „бели сънища“ – усещане, че си сънувал нещо, но без да можеш да си спомниш какво точно.

Сезоните също влияят

И тук идва още един интересен фактор – сезонът. Хората, участвали в изследването през пролетта, си спомняли повече сънища в сравнение с тези, които го направили през зимата. Причината? Вероятно повече слънчева светлина и положително настроение през топлите месеци, писа Edna.bg.

Какво означава това за нас?

Проф. Джулио Бернарди, психолог и един от авторите на изследването, казва, че припомнянето на сънища не е случайност, а зависи от комбинация от лични нагласи, начина, по който мислим, и как спим.