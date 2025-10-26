Л ек автомобил е блъснал пешеходец край Козлодуй и е избягал, информира BulNews. Тежкият пътен инцидент е станал между 4 и 5 сутринта на събота срещу неделя.

18-годишно момче се е прибирал пеша към вкъщи след купон в актуално заведение в района. При неизяснени все още обстоятелства той е бил блъснат от лек автомобил, който не е спрял да му окаже помощ и е избягал.

Случайно минаваща по същия път кола видяла лежащото на асфалта тяло и незабавно водача подал сигнал на тел. 112. Към мястото били насочени патрулка и линейка. За съжаление спешните медици само констатирали смъртта на момчето.

Полицаите веднага поискали помощ от колегите си във Враца и към Козлодуй заминал екип криминалисти и експерти. Само за часове колата "Сеат" била открита.

Оказало се, че тя е собственост на ром от Козлодуй. Справка в масивите на Пътна полиция показала, че мъжът има доста провинения като шофьор.

На този етап липсва информация какви са неговите резултати от тестването му за алкохол и наркотици.

В момента тече разпит на собственика, за да се установи дали той е шофирал.

По неофициална информация насоките са, че именно той е убил момчето.

Повече информация по тежкия инцидент се очаква да има утре в бюлетина на полицията във Враца.