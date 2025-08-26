У жасна смърт пред очите на потресени очевидци застигна 22-годишен мъж.

Той се изправил срещу 700-килограмов бик и го предизвикал да го нападне.

Мануел Мария Триндаде, бикоборец в Лисабон, издъхна, след като огромното разярено животно го вдигна на рогата си и го запрати в ограда.

загиналият тореадор

Мануел бил на стадион „Кампо Пекено“ и се затичал към огромен бик, тежащ около 700 килограма, провокирайки го да го нападне. Бикът обаче се нахвърлил с висока скорост към двадесет и двегодишния мъж, който се опитал да хване животното за рогата, за да го обуздае.

Само за няколко секунди бикът вдигнал тореадора във въздуха и го хвърлил яростно в стената.

Зрителите в арената с 6848 места крещяли от ужас, докато Триндаде лежал в безсъзнание на земята.

В крайна сметка бикът бил надвит от други бикоборци, които го дърпали за опашката и вдигали цветни наметала пред очите му.

Спасителите веднага се втурнали да окажат първа помощ на младия мъж на арената.

22-годишният мъж бил транспортиран до болницата, където бил поставен в изкуствена кома, но починал в рамките на 24 часа поради непоправими мозъчни увреждания.

Според португалския портал Zap, 73-годишен зрител, който наблюдавал събитието, се сринал и също починал, вероятно поради стреса и шока в момента.

Триндаде вече бил признат за „форкадо“ – специална порода бикоборци, които умишлено провокират бик да се нахвърли върху тях.

Преди инцидента, Триндаде се е опитвал да извърши „pega de cara“ (хващане за глава), опитвайки се да се хване за рогата на бика. Ако опитът беше успешен, неговите другари щяха да заемат позиция върху бика, да се катерят и да се борят с него, докато не бъде победен.

Триндаде продължи семейната традиция, следвайки стъпките на баща си, който също беше „форкадо“ в отбора на Сао Манкос.