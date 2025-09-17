П ешеходец размаха пистолет на шофьор посред бял ден в столичния квартал „Банишора“.

Видео от екшъна се завъртя в социалните мрежи. На него се вижда как как кола приближава пешеходна пътека, върху която се намира минувач. Изведнъж пресичащият решава да покаже заплашително, че на колана му е закачен пистолет.

Шофьорът твърди, че е извикал полиция, но те не са направили нищо, защото оръжието не било насочено към него.

София ми е Дивия запад!

Бях заплашен безпричинно с пистолет от пешеходец. Извиках полиция, според която те не могат да направят нищо по въпроса, защото не го е насочил срещу мен и "когато стане нещо, тогава ще го хванеме", споделя в Мрежата човекът, който е направил запис на случката.