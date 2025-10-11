Л аптоп в раницата спаси китайски гражданин от гангстерски куршум в Бразилия, според Mothership.

Инцидентът е станал в град Сао Пауло. Китаецът, който поиска да бъде наричан Джан, е бил на посещение в Бразилия по работа. Вечерта на 1 октомври той чакал на бензиностанция за превоз до летището. Имал багаж със себе си и раница, преметната през рамо. Скоро до мъжа спряла кола и няколко въоръжени крадци изскочили и поискали да им предаде всичките си ценности.

„Имах компютър и важни документи в раницата си, затова се обърнах и хукнах“, каза Джан. Той пробягал около 40 метра и когато се обърнал, видял, че крадците са грабнали багажа му и са избягали. Служители на бензиностанцията се обадили в полицията и Чжан отишъл на летището. След проверка било установено, че китаецът по чудо е избегнал смъртта. Митническите служители открили куршум, заседнал в лаптопа му. Джан признал, че дори не е осъзнал, че е бил прострелян. Той каза, че грабежът му е струвал приблизително 3000 сингапурски долара. Той също така отбеляза, че приятели са го предупредили за нивото на престъпност в Сао Пауло и са го посъветвали никога да не носи нищо ценно.

По-рано беше съобщено, че мъж в Сао Пауло е избегнал куршум на крадец на кола, благодарение също на раницата си, в която е бил лаптопът му. Мотоциклетът му е бил откраднат и той е бил прострелян в задната част, където е била раницата му.

