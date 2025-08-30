Б реговата охрана на САЩ обяви задържането на контрабандисти с огромно количество наркотици.

Между 26 юни и 18 август в Карибско море и източната част на Тихия океан са били прихванати 19 кораба с наркотици. Те са превозвали 28 тона кокаин и 6,3 тона марихуана. Общата стойност на това количество наркотици се оценява на 473 милиона долара. Представители на бреговата охрана на САЩ заявиха, че товарът съдържа смъртоносни дози кокаин за десетки милиони хора.

„Потенциалните 23 милиона смъртоносни дози кокаин, конфискувани от бреговата охрана на САЩ и нашите партньори, са достатъчни, за да предозират фатално цялото население на щата Флорида. Това подчертава огромната заплаха, която транснационалният трафик на наркотици представлява за страната ни“, заяви контрадмирал Адам Чами.

По-рано беше съобщено, че лодкар е открил 30 килограма кокаин на плаж във Флорида Кийс в щата Флорида. Дрогата е плавала в океана близо до брега, предаде WPTV-TV, цитирана от БГНЕС.