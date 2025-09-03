П оредната трагедия на пътя изпрати при звездите една душа.Моторист загина след удар в бетоновоз до Пловдив.

Инцидентът станал малко по-рано в сряда, до бетоновъзела след светофара към Марково.

По първоначална информация мотористът тръгнал да изпреварва няколко коли, които спрели, за да дадат предимство на завиващ бетоновоз.

При изпреварването мотористът се блъснал в задната част на камиона, който все още завивал.

На място пристигнали патрулки и линейка.

Мотористът издъхнал в резултат на нараняванията, пише "Марица".