Д есетки българи са ужилени, след като са се доверили на изгодни оферти за употребявани автомобили, пуснати в германски онлайн платформи с международен авторитет. Най-голямата сума на измамени е 100 000 лв. за покупката на селскостопанска техника.

Това стана ясно след брифинг на говорителя на Софийската районна прокуратура Николай Николаев и Асен Кунчев, началник на отдел „Кибератаки и финансови измами в интернет“ в ГДБОП.

Измамните обяви са изключително атрактивни, тъй като предлагат автомобили и селскостопанска техника на значително по-ниски цени от пазарните. Мошениците убеждават проявилите интерес, че собствениците им имат спешна необходимост от продажбата им и затова са ги пуснали на оферта. За достоверност са поставени снимки на колите, а при поискване се предоставят и лични данни на продавача. На някои от автомобилите са направени и видеоревюта, които ги представят изключително реалистично пред кандидат-купувачите. Обявите са с атрактивни цени. При поискване се предоставят и данни за автомобила, както и копия от личните документи на хората, представящи се за продавачи.

Схемата действа, както в другите платформи за онлайн търговия и е добре позната в България. Целта е кандидат-купувачът да се изведе от официалната платформа и да започне частен разговор с приложения от типа на WhatsApp, Viber и Telegram. Така без никаква защита от официалната платформа бъдещите купувачи са убеждавани, че офертата е изключително изгодна и за да запазят автомобила, трябва да предплатят капаро. Подмамени от изгодната цена, мнозина се подлъгват и превеждат парите по сметка на измамниците. За предлаганите коли под пазарната цена прибраното капаро често е 30-50% от цената. След като получат сумата, обаче мошениците се покриват, а обявата за автомобила просто бива изтривана от официалния сайт за продажбата му. От ГДБОП съобщиха, че напоследък имат сигнали за десетки подобни случаи. Сигнали са постъпили и в европейски структури, както и в посолството на България в Берлин. Измамниците са хора от Източна Европа и Африка. Става дума предимно за хора от Украйна и бившите съветски републики.

