П олицаи попаднаха на куриозен шофьор в Монтанско. На 20 септември посред бял ден униформените спрели 37-годишен водач за проверка.

Първоначално шофьорът отказал тест за алкохол, но впоследствие се съгласил. Уредът отчел колосалните 2,84 промила алкохол в издишания от него въздух. Ченгетата му издали талон за кръвна проба, но накърканият мъж пак отказал.

По случая е образувано бързо производство, а колата е иззета и оставена на съхранение в Районно управление Лом.

При претърсването на автомобила униформените открили пистолет, законно притежаван от баща му.

Шофьорът предал оръжието, за което нямал разрешително за носене. Полицаите установили още, че задържаната кола е с прекратена регистрация, уточняват от полицията в Монтана.

Водачът е отведен за срок до 24 часа в ареста на полицията в Лом.

Съставени са му три акта по Закона за движение по пътищата и един по Закона за МВР.