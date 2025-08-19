14-годишно момче е причинило пътен инцидент, след като управлявало лек автомобил „Форд“ с концентрация на алкохол в кръвта 1,48 промила.

Инцидентът е станал към 5:40 часа на 18 август на пътя между Варна и Шумен, близо до разклона за новопазарското село Зайчино Ореше, съобщиха от шуменската полиция. Служители на РУ Нови пазар реагирали на сигнала за излязлото извън пътното платно превозно средство в ранните часове на понеделник.

Момчето, което е от Шумен, е задържано за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Любомир Славов