М ъж нападна и обра млада жена във Варна посред бял ден.

Нападението станало около 13:30 ч. на първия учебен ден в централната част на града.

Чрез употреба на сила той е отнел дамски портфейл, съдържащ документи и малка сума пари от 24-годишна жена от Варна.

При последвалите незабавни издирвателни мероприятия служители на Първо РУ установили извършителя – 34-годишен варненец, известен на полицията.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а издирените вещи са приобщени към образуваното досъдебно производство.

Любомир Славов