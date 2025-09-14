В ъв вихъра на вербална атака и открита агресия попаднаха посетители на един от най-натоварените магазини в града, след като мъж се разрази като буря на паркинга пред голяма верига магазини. Гол до кръста и с викове, отправени с непристойни ругатни, той създал истински хаос и уплашил смутените минувачи и служители в обекта.

Около 10:00 часа сутринта, навръх празника на 6 септември, на бул. „Цариградско шосе“ в Пловдив – точно пред голям хипермаркет, мъж започнал да мести произволно пазарски колички, като в същото време викал силно по преминаващи коли и хора. Видимо разстроен, той не само привличал вниманието, но и всявал сериозно безпокойство сред посетителите.

Ситуацията бързо ескалирала, когато управителят на магазина бил повикан от охраната, за да се намеси. След като отправил устно предупреждение към мъжа да напусне мястото, получил в отговор поток от псувни, обиди и обилна вербална агресия. Нападателното поведение продължило и към други служители на магазина, които се притекли на помощ.

На мястото пристигнали полицейски служители от 5 РПУ – Пловдив, които задържали мъжа и го отвели за съставяне на акт по Указа за борба с дребното хулиганство. Срещу него е заведено административно производство за проява на непристойно поведение на публично място – включващо обидни реплики, ругатни и псувни, отправени публично и пред множество хора.

Пловдивският районен съд разгледал случая ден по-късно и наложил административно наказание – глоба в размер на 200 лева. При определяне на санкцията, магистратите отчели като смекчаващо обстоятелство направените от мъжа самопризнания, демонстрирана самокритичност и изразено съжаление за действията си.

Но съдът бил категоричен - поведението му било нагло, упорито и демонстративно оскърбително, като станало достояние на множество граждани.

"Наложеното наказание е съобразено както с тежестта на нарушението, така и с необходимостта от защита на обществения интерес – спокойствието и сигурността на гражданите", се посочва в мотивите на съда, писа trafficnews.bg.