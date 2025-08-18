И змамници маскират анаболи и ботокс като химикалки, кламери, амбалажни шишенца, за да го внесат нелегално у нас. Митничари обаче разплакват силиконки и батки, като хващат пратки и конфискуват стоките.

Оказва се, че анаболните стероиди пристигат най-често от Индия и Китай, а ботулиновият токсин и филърите – от Южна Корея и все по-често от Виетнам.

„От няколко години Агенция „Митници“ участва в международни операции, свързани с нелегалното разпространение на лекарствени продукти, включително анаболи.

От 2021 година досега има между 30 и 50 случая на предотвратен трафик годишно, по-голямата част от които са приключили с установяване на административни нарушения, а за други има образувани досъдебни производства“, коментира пред „Телеграф“ Мими Атипова, началник на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Териториална дирекция – София.

Мими Атипова

Мускули

Последната голяма пратка анаболи, заловена от митниците, е на стойност 200 хиляди лева. Шофьор укрил 1701 кутии, като ги представил за канцеларски материали. Те били предназначени за получатели в Израел, Великобритания, Дания, Холандия и други държави от ЕС.

По време на обиски били открити 10 800 таблетки от препаратите Proviron и Oxantrolone, както и 6330 ампули, съдържащи препаратите Testosterone enanthate, Nandrolone Decanoate и Boldenone undecylenate, за които е направен опит за контрабанден износ.

Само един ден по-късно била спипана още една пратка, пак „канцеларски материали“, но този път вместо химикалки в кутиите имало ампули анаболи.

„Може да се каже, че напоследък зачестяват опитите за износ към трети страни и страни от ЕС на такъв тип медикаменти, които се приготвят и етикират на територията на България, т.е. са трудни за установяване и съответно печалбите са в големи размери“, заяви Мими Атипова.

По думите й по закон този вид медикаменти могат да се купуват и използват изключително и само по лекарско предписание. „Пренасянето на анаболи от пътници през границата е позволено само ако те могат да представят рецепта от лекар, с която да докажат, че в действителност се налага те да приемат тези лекарствени продукти“, каза още шефката на митническото разузнаване и разследване.

Бръчки

Жените също в стремежа си да надуят устни, бюст и да изгладят бръчки прибягват до по-евтини препарати с неясен произход. Преди по-малко от месец митничари хванаха 1224 опаковки с ботулинов токсин и серуми.

Получатели били различни хора.

Изделията, някои от които козметични продукти, а други – медикаменти, са задържани в 15 различни колетни пратки в периода от 14 май до 7 юли. В осем колета от Виетнам със съдържание, описано като „дрехи, обувки, козметика и парфюми“, са установени 600 опаковки ботулинов токсин тип А – 100 единици, и 80 броя пластмасови кутии с крем, съдържащ лидокаин 29,9%. Други 300 кутийки с ботулинов токсин тип А – 100 единици, и 2 броя ботулинов токсин тип А – 200 единици, са обявени като „30 броя стъклени шишета и 30 броя мострени кутии“.

За пратка, декларирана като 47 броя Beauty Collagen Gel с произход Корея, е установено, че съдържа 13 опаковки с лидокаин, забранен за продажба в Европейския съюз, 11 броя филъри, примесени с лидокаин, и общо 34 опаковки на 3 различни марки с ботулинов токсин, който е одобрен за продажба у нас, но само срещу лекарско предписание.

Докарват инфаркт или инсулт

Анаболните стероиди са синтетични вещества, които имитират действието на мъжки хормони. Извън приложението им по лекарско предписание при различни заболявания те се използват нерегламентирано от хора, които желаят да повишат резултатите си при фитнес тренировки и да оформят бързо тялото си.

Самоволната употреба на анаболи без медицинска причина и без надзор от лекар може да доведе до редица сериозни странични ефекти като увреждане на черен дроб, бъбреци, повишен риск от инфаркт, инсулт, високо кръвно налягане, депресия, необяснима агресия и други.