Ф инансово-стопанският отдел на русенската митница беше ударен при мащабна акция на ГДБОП след разследване, че служителите крадат и пласират конфискувани от държавата контрабандни луксозни стоки.

Акцията на антимафиотите започна във вторник вечерта.

От прокуратурата потвърдиха за операцията и обявиха, че става въпрос за организирана престъпна група. Оказа се, че докато митничарите на терен задържат контрабандни стоки, членовете на групата от финансово-стопанския отдел набелязвали по-луксозните предмети като бижута, дрехи, цигари и ги задигали, за да ги пласират на черния пазар. В хода на операцията е бил задържан шефът на отдела в русенската митница - Пламен Минков. Първоначално той се укрил, но вчера бил заловен.

Дело

Вчера от окръжната прокуратура съобщиха, че разследват организирана група за длъжностни присвоявания на чужди стоки и ценности, задържани от местната митница. В крайдунавксия град и София са претърсени над 30 адреси – служебни помещения, частни имоти и автомобили.

Разпитани са и 15 свидетели. По време на тарашите униформените се натъкнали на различни валути за общо 60 000 лв., над 300 грама инвестиционно злато и сребро, множество различни по вид текстилни артикули, козметика и техника от защитени търговски марки, както и значително количество цигари без бандерол. Проверява се и липса на над 2500 литра дизелово гориво.

Пласмент

Според запознати, след като прибирали по- луксозните стоки, членовете на групата ги пласирали онлайн и така припечелвали значителни суми. Предстои държавното обвинение да оповести конкретните обвинения на длъжностните лица, замесени в схемата. За подобен вид длъжностни престъпления законът предвижда лишаване от свобода за срок от 5 до 15 години, допълниха от институцията.