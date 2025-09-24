Ю тубър и рапър бяха арестувани в Турция късно снощи.

Причината - според прокурори тяхно онлайн предаване съдържа шега, препращаща към хадис – устно предание на пророка Мохамед, която според тях може да подбуди религиозна омраза.

Съд в Истанбул разпореди задържането на ютюбъра Богач Сойдемир – създател на онлайн предаването „Студена война“ в платформата за видеосподеляне YouTube, и неговия гост – рапъра Енес Акгюндюз, след като властите заявиха, че предаването съдържа саркастична забележка относно хадиса "виното е майка на всички злини".

Прокурорите твърдят, че забележката рискува да разпали враждебност на религиозна основа.

И двамата мъже се извиниха пред съда вчера и отрекоха да са извършили нещо нередно.

Сойдемир е премахнал видеото, след като е бил уведомен за проблема, и се е извинил в профилите си в социалните мрежи. Той каза още, че забележката е коментар на зрител, който е прочел в ефир и който погрешно е взел за игра на думи.

Акгюндюз също отхвърли всяко предположение за умишлена обида и заяви, че разговорът им е бил погрешно интерпретиран.

Източник: БТА