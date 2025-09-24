П оредица от заплахи за нападения в училища заляха през последните два дни Букурещ и други градове в Румъния, съобщават местните медии.
Румънската разузнавателна служба (SRI) съобщи, че до момента все пак няма индикации заплахите да са реални.
Според информация на телевизия Диджи 24 за разпит е задържан 17-годишен младеж.
„От гледна точка на SRI заплахата не е конкретна. Към днешна дата не са открити доказателства, които да сочат, че заплахата е реална. Компетентните органи са се заели със случая и работят по установяването на извършителя“, съобщи Румънската разузнавателна служба.
Към последния изпратен имейл са прикачени снимки от въоръжено нападение в училище в САЩ, издаде говорителят на полицията Джорджиан Драган.
Министърът на образованието Даниел Давид заяви пред медиите, че образователният процес трябва да продължи нормално.
Източник: БТА