П оредица от заплахи за нападения в училища заляха през последните два дни Букурещ и други градове в Румъния, съобщават местните медии.

Румънската разузнавателна служба (SRI) съобщи, че до момента все пак няма индикации заплахите да са реални.

Според информация на телевизия Диджи 24 за разпит е задържан 17-годишен младеж.

„От гледна точка на SRI заплахата не е конкретна. Към днешна дата не са открити доказателства, които да сочат, че заплахата е реална. Компетентните органи са се заели със случая и работят по установяването на извършителя“, съобщи Румънската разузнавателна служба.

Към последния изпратен имейл са прикачени снимки от въоръжено нападение в училище в САЩ, издаде говорителят на полицията Джорджиан Драган.

Министърът на образованието Даниел Давид заяви пред медиите, че образователният процес трябва да продължи нормално.

Източник: БТА