Т ежка катастрофа стана по нощите в Пловдив.

Инцидентът е регистриран в четвртък вечерта на бул. „Христо Ботев“, в района на Стоматологическия факултет, в посока от Коматевския възел към Централна гара.

По първоначална информация лек автомобил БМВ 5-та серия е претърпял изключително тежък удар.

Колата е буквално размазана от сблъсъка, като гледката на местопроизшествието е шокираща.

На място са пристигнали екипи на Спешна помощ. Очаква се и пристигането на криминалисти, за да извършат оглед и да изяснят причините за инцидента.

Въпреки тежката катастрофа, движението по булеварда не е блокирано, но остава затруднено.

Засега няма официална информация за състоянието на хората в автомобила и дали има жертви.

