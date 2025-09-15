Н якогашният известен готвач от района на залива на Сан Франциско Валентино Лусин, известен с гурме италианската си кухня и луксозните си ресторанти, е арестуван по подозрение в обира на три банки за един ден, съобщава Daily Mail.

Готвачът не е използвал оръжие, за да открадне пари от банки, бележка му е била достатъчна. Отбелязва се, че Валентино е предал лист със заплахи на банковия касиер, който, след като прочел написаното, веднага предал парите в торбичка, след което престъпникът изчезнал от погледа му.

Валентино Лусин заяви след ареста си, че не е искал никой да пострада, затова не е използвал истинско оръжие. „Мислех, че е добър план. Имах играчка пистолет. Дори не знам как се зарежда истински пистолет“, обобщи престъпникът в полицейското управление.