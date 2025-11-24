20 000 евро е най-високата такса, която бежанец заплаща на каналджия, за да премине нелегално през България на път за Западна Европа. Това разкри главен комисар Антон Златанов, директор на Гранична полиция.

В последните две години много засилихме оперативната и разследващата си работа и всеки месец неутрализирахме поне една или две организирани престъпни групи за трафик на мигранти, каза Златанов в ефира на една от националните телевизии.

Ударно

МВР провежда ударна операция срещу престъпна група, занимаваща се с трафик на бежанци. В акцията участват екипи от няколко дирекции на вътрешното министерство, съобщи националното радио. Групата е за трафик и е организирана от София. Тя е поредната, която прибира кеш, за да прехвърля бежанци от границата с Турция до границата със Сърбия. Заплащането става в брой или по метода „хавала“. Тарифата на трафикантите зависи от това колко е лесно преминаването, колко хора получават по веригата, за да се подсигури безпрепятствено.

Лесно

„Ако е лесно преминаването, тарифата е ниска, а групите са големи - през 2023 г. сме хващали в камион 100-120 души, а в момента по-голяма група от 20 души в превозно средство не сме намирали“, обясни Златанов. Той добави, че цената се е вдигнала, защото е по-трудно преминаването през територията на страната и уточни, че трафикантът таксува мигрантите за преминаване през територията, не само през границата, те искат и да излязат. Цената зависи и от това какви "екстри" трафикантът предлага на нелегалните - най-евтиният трафик е да се крият в горите доста дни, по-скъпите варианти са да бъде осигурен автомобил с тайник. „Най-високата цена, която сме засичали, е 20 000 евро на мигрант да премине през територията на България, а най-ниската цена е 1000 евро“, каза още Златанов. Хващан е ТИР с отделен тайник, с масичка и канапе, оборудван като ВИП стая.