И спанската полиция съобщи, че картината на Пабло Пикасо, изчезнала по пътя към изложба, е била намерена, което повдига съмнения дали изобщо е била натоварена в транспортния камион.

„Натюрморт с китара“, гуаш и молив от 1919 г., оценена на около 600 000 евро, изчезна в началото на октомври, докато се транспортираше от Мадрид до южния град Гранада.

Spanish police said Friday that a Pablo Picasso painting that vanished en route to an exhibition has been found, raising doubts if it was ever loaded onto a transport truck.



"Still Life with Guitar", a 1919 gouache and pencil work valued at around 600,000 euros ($700,000),… pic.twitter.com/mD0Go6rWMu — Hespress English (@HespressEnglish) October 24, 2025

Произведението, което принадлежи на частен колекционер в испанската столица, трябваше да бъде изложено като част от нова изложба във фондация CajaGranada.

Но когато на 6 октомври съдържанието на камиона беше разопаковано, кураторът забеляза, че картината на Пикасо липсва.

Всички предмети, доставени с камиона, са били под видеонаблюдение от пристигането им три дни по-рано, се казва в изявление на фондация CajaGranada, цитирано от АФП.

За изчезналата картина беше подаден сигнал в полицията, която потвърди, че е намерена днес, но не разкри къде точно.

„Първоначалните разследвания сочат, че картината може да не е била натоварена в камиона“, се казва в изявление на националната полиция.

Полицията публикува снимки на своите научни експерти, които изследват пакета, съдържащ намереното произведение.

Фондацията изрази надежда, че „Натюрморт с китара“ все пак ще бъде изложена като част от изложбата, която бе открита на 9 октомври и ще продължи до 11 януари.

Произведенията на Пикасо често са обект на кражби поради високата си стойност. Две от картините му наскоро бяха продадени на търг за повече от 140 милиона долара.

През 1976 г. повече от 100 творби на Пикасо бяха откраднати от Пале де Пап в Авиньон, Франция. Всички картини бяха в крайна сметка възстановени.

Пикасо, роден в Малага през 1881 г. и починал през 1973 г., се счита за един от най-влиятелните художници на 20-ти век.

*Източник: БГНЕС