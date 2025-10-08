В Китай 82-годишна жена се опита да излекува болки в гърба с помощта на народен метод. Пенсионерката погълна осем малки живи жаби, следвайки общоприетото схващане за облекчаване на болките в кръста, пише SCMP.

Г-жа Джан е откарана в болница в град Ханджоу с остра коремна болка. Синът й казал на лекарите, че майка му е погълнала живи жаби и е почувствала болка.

Лекарите прегледаха пациента. Те изключват наличието на тумор, но откриват драстично увеличение на броя на еозинофилите, което обикновено показва паразитни инфекции или кръвни заболявания. Допълнителни тестове потвърдиха заразяване с паразити.

Г-жа Джан е изписана от медицинското заведение след двуседмичен курс на лечение. Старшият лекар на болницата отбеляза, че подобни случаи, когато хората се опитват да се лекуват с помощта на живи жаби, не са толкова редки в медицинската практика.