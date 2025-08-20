А мериканските военни са изпратили разрушители и хиляди морски пехотинци към Венецуела, докато президентът Доналд Тръмп удвоява усилията си срещу смъртоносните наркокартели.

Най-малко три военни кораба с управляеми ракети Aegis - сред които USS Gravely и USS Jason Dunham - са част от мисията, съобщиха анонимно двама американски служители пред Associated Press.

Друг служител заяви пред Reuters, че разполагането, което може да пристигне скоро, включва около 4000 морски пехотинци и войници „в рамките на няколко месеца“, подкрепени от шпионски самолети, военни кораби и подводница, така че да бъдат покрити международните води и небето.

Мащабната операция във вторник бележи драматична ескалация в усилията на Тръмп да блокира тунелите за фентанил и наркотици, което подхранва кризата с наркотиците в Америка.

Това се случва, след като администрацията нарече режима на Венецуела „наркотерористичен картел“ и поиска президентът Николас Мадуро да бъде подведен под отговорност.