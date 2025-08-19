Д окато рекламираше истинския си статут на така наречения „главен миротворец“ по време на разговорите за Украйна в Белия дом във вторник, Доналд Тръмп направи две големи твърдения: че иска мирни споразумения вместо прекратяване на огъня и че е сложил край на шест войни, откакто е станал президент.

Но в бързината си да сключи мирно споразумение в Украйна, Тръмп си играе прибързано и безцеремонно с истината. Американският президент и неговата администрация твърдят, че са помогнали за уреждането на конфликтите между Израел и Иран, Демократична република Конго и Руанда, Камбоджа и Тайланд, Индия и Пакистан, Сърбия и Косово, както и Египет и Етиопия, пише Guardian.

И все пак твърдението, че тези конфликти са уредени, е преувеличено и в някои случаи опровергано от продължаващото насилие в страни като ДР Конго, където подкрепяните от Руанда бунтовници пропуснаха крайния срок за постигане на мирно споразумение в Доха във вторник.

В Иран САЩ извършиха свои собствени удари, използвайки бомби за разрушаване на бункери, срещу военни и ядрени съоръжения, преди Иран да приеме прекратяване на огъня. Индия отрече Тръмп да е играл каквато и да е роля в постигането на споразумение за прекратяване на огъня с Пакистан, което да сложи край на дните на удари заради спорната територия Кашмир през май. Конфликтът между тях определено не може да се наречче война. Египет и Етиопия нямат споразумение за уреждане на корена на конфликта си – язовир на река Нил, построен от Етиопия, който би отклонил вода от Египет. Сърбия отрече, че е имала планове да води война с Косово, въпреки че Тръмп си приписа заслуга за предотвратяването на такава.

Що се отнася до спирането на огъня в Украйна, по собствено признание на Тръмп, той често се е стремял към него в тези конфликти. Сега той се стреми да промени историята, като оказва натиск върху Киев. Изявлението на Тръмп, че не се стреми към прекратяване на огъня в Украйна, дойде след срещата му с Владимир Путин в Аляска миналата седмица , където руският президент първоначално поиска Украйна да се откаже от контрола си над територията в югоизточната част на страната, преди да започне преговори за прекратяване на огъня.

Въпросът е от решаващо значение за последователността на евентуалния мир в Украйна: Путин иска да реши коя територия ще запази Русия, докато боевете все още бушуват, а Киев поиска оръжията да замлъкнат в прекратяване на огъня, преди да бъдат взети каквито и да било решения относно териториални претенции.

До срещите с европейските лидери в понеделник Тръмп беше заявил, че вече не се стреми към прекратяване на огъня. „Ако погледнете шестте сделки, които сключих тази година, всички те бяха във война. Не съм сключил никакви прекратявания на огъня“, заяви Тръмп, казвайки на Зеленски: „Не мисля, че ви е необходимо прекратяване на огъня“.

Но неговите действия говорят друго. На 10 май, след избухването на насилието между Индия и Пакистан, Тръмп обяви: „След дълга нощ на разговори, посредничени от Съединените щати, с удоволствие обявявам, че Индия и Пакистан се споразумяха за ПЪЛНО И НЕЗАБАВНО ПРИМИРИЕ. Поздравления за двете страни за проявата на здрав разум и голяма интелигентност“.

На 26 юли Тръмп заяви, че се е обадил на лидерите на Тайланд и Камбоджа, за да призове за прекратяване на огъня след тридневни гранични боеве. „Разговорът с Камбоджа приключи, но очаквайте да се обадя отново относно спирането на войната и прекратяването на огъня въз основа на това, което Тайланд има да каже“, написа той. „Опитвам се да опростя една сложна ситуация!“.

А относно Израел и Иран, Тръмп също беше написал: „Израел и Иран постигнаха пълно съгласие, че ще има пълно и тотално примирие“.