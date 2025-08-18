Д е, след като посрещна в Анкъридж Владимир Путин и се опита да договори края на войната в Украйна, Доналд Тръмп посрещна украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом.

СЛЕД СРЕЩАТА: Тръмп и Путин доволни от продуктивните разговори! (ВИДЕО)

ИЗВЪНРЕДНО! Личният преводач на Доналд Тръмп проф. Йонко Мермерски пред ТЕЛЕГРАФНО ПОДКАСТЪТ: Сделка с Путин има! Украйна и Русия - като двете Кореи (ВИДЕО)

СКАНДАЛНО: Руснаците се подиграха с Тръмп - нападат в Украйна под американски флаг! (ВИДЕО)

Зеленски вече е в Белия дом. Посрещна го пред входа лично Тръмп , като двама се здрависаха добронамерено.

"Ако всичко върви добре, ще имаме тристранна среща с Путин. Вярвам, че Путин иска войната да спре. Ще работим с Русия и Украйна. На целия свят му омръзна тази война", така Американският президент се обърна към Зеленски и му направи комплимент, че е "много елегантен".

Зеленски от своя страна благодари на Тръмп няколко пъти за усилията: "Трябва да спрем войната. Готови сме на тристранен ангажимент".

Украинският президент каза, че са готови да проведат избори, "но първо трябва да осигурим сигурността на страната".

Тръмп не изключи възможността за изпращане на американски войски в Украйна, които да помогнат за поддържането на потенциално мирно споразумение: „Ще ви кажем това, може би по-късно днес“, каза Тръмп, пише "Блиц".

Неговата откритост към присъствието на американски войници на украинска земя може да представлява сериозна промяна в политиката. Украйна счита гаранциите за сигурност за ключови за всяко бъдещо мирно споразумение с Русия.

Тръмп заяви, че Европа ще поеме водещата роля в осигуряването на мира, но че САЩ ще се включат.

„Те са първа линия на защита, защото са там, Европа. Но ние ще им помогнем. Също така, ще бъдем замесени“, каза той.

Тръмп изрази увереност, че ако се постигне мирно споразумение, то ще бъде трайно.

„Мисля, че ако успеем да постигнем мир, той ще проработи. Не се съмнявам в това“, допълни той.

Той заяви, че независимо от резултата от днешните срещи с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери, американската подкрепа за Украйна ще продължи.

В отговор на въпрос на репортер дали това е „краят на пътя за американската подкрепа за Украйна“ и дали днешната среща е „сделка или няма сделка“, той отговори:

„Никога не мога да кажа това. Никога не е краят на пътя. Хора биват убивани и ние искаме да спрем това. Така че, не бих казал, че това е краят на пътя.“

В началото на ключовата среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп украинският президент предаде на американския си колега голям плик с писмо. Зеленски подчерта, че то е написано от съпругата му Олена и е адресирано до първата дама на САЩ - Мелания Тръмп.

„Не е за Вас, а за съпругата ви е“, шеговито поясни украинският държавен глава, подавайки посланието на Тръмп. Това беше един от моментите в началото на разговора, в които и двамата лидери се разсмяха. Зеленски благодари на държавния глава на САЩ за поканата в Белия дом и за неговите „лични усилия“ за спиране на войната в Украйна. Президентът също така благодари на Мелания Тръмп, за това, че е написала писмо до Владимир Путин относно украинските деца, отвлечени от Русия.

Zelensky has finally arrived at the White House wearing a suit.



Will he actually choose peace today, or will European leaders sabotage Trump’s peace process? pic.twitter.com/dunbONZ7lR — Emilia Henderson (@Emilia__writes) August 18, 2025

Trump kicks start his meeting with Zelenskyy in a rather positive note, promising a peace deal that will last and reaffirming his openness to provide security guarantees.



“We’re going to make sure it works.”

pic.twitter.com/bRhXCb16DD — Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) August 18, 2025

Европейските лидери също пристигнаха в Белия дом, както се очакваше.

European leaders are arriving at the White House. So far, UK Prime Minister Keir Starmer, NATO Secretary General Mark Rutte, and European Commission President Ursula von der Leyen have arrived for the meeting. pic.twitter.com/YkTrj7yZKC — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) August 18, 2025

Това се случва след противоречивата среща между двамата през февруари, която завърши със зрелищен скандал. Сред лидерите, които ще присъстват в Овалния кабинет, са британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и финландският президент Александър Стуб.

Освен тях, срещата ще включва и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които ще участват в разговорите, за да покажат обединена позиция в подкрепа на Украйна. Очаква се също те да бъдат информирани лично от президента Тръмп за обещаните гаранции за сигурността на страната.

„Няма сделка, докато има сделка“, заяви Доналд Тръмп относно текущите преговори.

European leaders arrive at the White House for talks with Trump and Zelenskiy https://t.co/VP8SUMCMNA pic.twitter.com/hG9bSJhdok — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 18, 2025

Държавният секретар Марко Рубио коментира: „Украйна очевидно се чувства ощетена и с право, защото беше нападната. А руската страна, защото чувства, че е набрала инерция на бойното поле, и честно казано, сякаш не ги интересува колко руски войници загиват“.

Според източник, близък до Белия дом, срещата ще се проведе на две части – първо Тръмп и Зеленски ще разговарят самостоятелно, а след това към тях ще се присъединят европейските лидери, за да демонстрират единство.

European leaders arrive White House for Trump - Zelensky talks ... Monica Crowley greets: European Commission President Ursula von der Leyen, British Prime Minister Keir Starmer, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Finnish President Alexander Stubb ... pic.twitter.com/LySmgv8olJ — Howard Mortman (@HowardMortman) August 18, 2025

„Трябва да постигнем сделка за украинците, която да им позволи самоопределение и защита на суверенните им граници. Президентът е решен да стигне до там“, посочи специалният пратеник Стивън Уиткоф.

Сред основните теми на разговорите днес са исканията на Русия за предаване на украински територии, гаранциите за сигурността на Украйна и участието на Съединените щати.

► 19:23

Кийр Стармър пристига в черна кола

► 19:19

Урсула фон дер Лайен се появи в розово яке и черни панталони. Тя бе посрещната от шефа на протокола Моника Кроули, която поздрави с „Радвам се да ви видя отново“.

► 19.19

Първият пристигнал е шефът на НАТО Марк Рюте.

► 19:15

Италианският премиер Джорджия Мелони, която е във Вашингтон за днешната Среща на върха в Белия дом, заяви, че Западът е инструмент за „изграждане на мир и гарантиране на справедливост“.

„Ние сме на страната на Украйна, подкрепяме усилията на президента на Съединените щати“, казва тя пред репортери, информира NOVA.

Доналн Тръмп посрещна и поздрави лично европейските лидери.