И стински скандал се разгаря в социалната мрежа, след като руснаците пуснаха унизително за САЩ видео.

Все по-често де доказват думите на украинския президент Володимир Зеленски, че на Русия и Путин не бива да се вярва.

Само ден, след като Тръмп си помисли, че е направил велико нещо, като се срещна с Путин в Аляска, руснаците се изгавриха с него.

За да покажат как американският президент всъщност клекна на руския агресор, руската държавна телевизия RT пусна видео с войниците на Путин, които влизат в битка с откраднат американски бронетранспортьор, развявайки едновременно знамената на САЩ и Русия.

Руските сили бяха забелязани да се подиграват на капитулацията на Тръмп пред Владимир Путин по време на срещата си на върха за мир, като закачаха американски знамена на превозните си средства, докато влизаха в битка в Украйна.

Видеозапис, споделен за първи път от кремълската пропагандна мрежа RT, показва руски войници, влизащи в битка с пленен американски бронетранспортьор M113, който те описват като „трофей“, докато нападат украинци под американско и руско знаме. Кадрите са заснети близо до Мала Токмачка, Запорожка област.

В социалната мрежа вече има призиви за реакция от страна на САЩ.

Гражданите на САЩ трябва бързо да се надигнат, може би вече е твърде късно. Поучете се от украинския пример и изгонете диктатора!!! Руснаците поставят американски знамена на бронираните си машини до трикольора.

Реагира дори белоруската диаспора в Австрия (Белорусия е дясната ръка на Путин), която се гневи на резултата от срещата Путин-Тръмп: "ГОЛЕМИЯТ НАПРЕДЪК“ на Тръмп в отношенията с #путин - руски фашисти под знамената на Русия и Съединените щати върху заловен американски бронетранспортьор M113 щурмуват Запорожка област"

