- Господин Мермерски, разговаряме броени часове след срещата Путин-Тръмп в Аляска. Има ли според вас сделка? Аз мисля, че да.

- Радвам се, че така започваме разговора. Да, според мен има. Нататък тя зависи от Европа и от Зеленски. Затова и днес във Вашингтон при Тръмп отива именно този състав от лидери.

- Тоест не виждате провал в Аляска.

- Европейските медии крещят за провал. Чакайте бе, хора! Това бе първият диалог, в който Тръмп не бе саботиран от така наречената Коалиция на желаещите и от Зеленски. Те са желаещи, но са неможещи. Не застанаха зад Америка на 22 февруари, когато се провалиха преговорите в Белия дом между Зеленски, Тръмп и Ванс. И евромиротворците, вместо да му кажат – дай да се обединим сега, един колективен Запад, да дадем на Тръмп да води и да покажем на Путин единство, те подкопаха всички усилия. Неслучайно сега американският президент ги елиминира, за да може да тръгне някакъв диалог с Путин, в който да няма интерпретации и говорене в ефир. Ако забелязахте, сега в Аляска излишни коментари нямаше, не се преговаряше публично. Това са щекотливи теми и точки, които трябва да се изгладят не пред медиите. За да може да се тръгне напред и да няма ескалация на заплахите. Неслучайно Тръмп посрещна Путин на червен килим. Казват медиите – той е убиец. Да, той е убиец, но не може да му го казваш в лицето. Байдън направи тази глупава грешка – какъв диалог очакваш да се случи след това?

- Може би и затова президентът Тръмп коментира след срещата – сега е ред на европейските лидери, и те малко да помогнат. И говориха с него много, много дълго по телефона.

- Посланието е – с Путин съм се разбрал. Сега евролидерите трябва да застанат зад Тръмп и ще има сделка. В момента много по-внимателно се пипа, за да не се повтори сцената в Овалния кабинет на 22 февруари.

- Как си я представяте тази сделка?

- Има уговорка при определени условия да се спрат военните действия. Това, което получавам като информация от източници в САЩ – може да се получи нещо като Северна и Южна Корея. Не е нужно да се признава къде е Русия, къде е Украйна, но да има една линия, която да ги разделя. Без да се признават, да спрат да се убиват един друг. В Кореите това важи вече 72 години... Сигурен съм, че освен тази сделка много голям фактор за посрещането на Путин бе, че Тръмп го иска като по-близък партньор заради Китай. В исторически аспект китайците и руснаците не се обичат никак, да не кажа, че се мразят, но в момента са си необходими, при настоящия геополитически баланс. Още в първия си мандат Тръмп търсеше по-близко сътрудничество. Така че отново повтарям – според мен направиха добре двамата с Путин, като изолираха всякакви външни фактори при срещата си. Между другото, президентът на САЩ говори с беларуския президент няколко часа преди срещата в Аляска и получи покана да отиде в Минск...

- Минск, Москва, изобщо....

- Да... Разбира се, приоритетът ще бъде Москва. Тръмп, като добър бизнесмен, знае, че за да направиш една сделка, трябва да отчетеш позициите на всички участници. Какъв по-добър подход от това да говориш пряко. Като най-силен и верен съюзник на Русия, американецът иска да види какво мислят и в Беларус.

- Повече от ясно е, че САЩ сега са обърнати към Далечния изток, към Тихия океан, към Арктика. Даже си мисля, че президентът им иска да спре войната в Украйна, за да продължи по този път и европейците и Европа повече да не му пречат в „сделките“.

- Изпреварихте ме. За него по-големите въпроси са развиването на ресурсите на север от Канада, в Арктика, с достъпа до северните морски пътища. Както и проблемът с Китай. Така че акцентите са три – северните пътища, Китай и Русия.

- Вие познавате лично президента Тръмп. Как ще коментирате жестовете на двамата лидери в Аляска? Има ли химия между тях?

- Да, има химия, това съм го казвал отдавна. Надявах се, че още при първия мандат ще успеят да стигнат до сътрудничество, за да се противопоставят на Китай. Този въпрос не е от вчера и от днес.

- А доброжелателен ли е американският президент към Путин, или просто прави една фасада?

- Доброжелателен е, защото и двамата понасят доста хули. Евроатлантиците хулеха Тръмп, говореха, че той е ужас, че не трябва да се връща, че ще разруши НАТО, на практика пропагандираха и подкрепяха Байдън в кампанията. Така че от европейските партньори на Америка Тръмп получи какви ли не обиди, включително и от български посланик в САЩ. Това е извън моите компетенции, но ако бях на българското правителство, щях да го изхвърля като тапа, за да покажа на американците, че спазваме правилото да не се месим в чужди дела. Още повече, когато ние сме малки, а другите – много големи.

Така че в исторически аспект Тръмп и Путин бяха приближени, защото и двамата бяха отричани и охулвани – до различно ниво.

От 10 години американският президент обяснява, че европейците трябва да си плащат, за да имат сигурност. Това е член 3 от Вашингтонския договор за НАТО, той е преди чл. 5 за колективната защита. Той им обяснява, че всеки справедливо трябва да плаща за отбраната, за да бъде равностоен партньор според мащабите на държавата си, а това бе интерпретирано, че той иска да разпадне НАТО. Появи се и идея да се направи друг отбранителен съюз без Америка. Да, но Слънчевата система без Слънцето не може да съществува...

Дадох тези примери, за да обясня, че те сближават Путин и Тръмп дори да не са си симпатични. Двамата са силни лидери и силни мъже, имат уважение един към друг. Тръмп го показа, посрещна го на червен килим, прелетяха американски изтребители. Опитва се да навакса и бързо да спечели доверие. Не да прави отстъпки или да признава слабост, а да спечели доверие и да тръгне някакъв диалог по същество.

За мен сделка е постигната, при условие че евромиротворците и Зеленски се осъзнаят, че са в реалния живот, а не в социалните медии. Използват се дефиниции като мир чрез сила. Каква сила – какво ще направим, ако Тръмп не участва, ние в Европа? Единственият гарант за сигурността на Европа са САЩ.

- Все пак е справедливо да кажем, че страната на Зеленски бе нападната в тази война.

- Това са неоспорими факти, не ме разбирайте погрешно. На практика сега се върнахме към положението от 22 февруари, когато Зеленски направи историческия пропуск да даде изцяло инициативата на Тръмп, да застане зад него и да го остави да води диалог с Русия. Европа също трябваше да застане. То в минало време всички сме много умни, но сега наистина имаме втори шанс да се съберат европейските лидери, да дадат картбланш на Тръмп и така Путин да усети единен фронт срещу него. Надявам се този път да има някакъв разум. Няма начин да не се направят отстъпки.

Дискусията кой е агресорът тук изобщо не стои, това е смехотворно. Опитвам просто трезво да намеря логика в случващото се. Вече изгубихме половин година, много се надявам този път наистина да имаме едно обединение зад Тръмп фронт и с единни усилия той ще бъде много по-убедителен срещу Путин.

- Неслучайно Тръмп каза, че следващата среща ще бъде между Путин и Зеленски, той само ще присъства.

- С Путин каквото може да се договори, е договорено. Много се надявам, че днес Зеленски във Вашингтон ще се ожени за реалността. Знаем кой е агресорът и жертвата. Но тук възниква въпросът искаме ли да продължим тази агония. Или да се споразумее мир по дипломатичен път. Не става дума за справедливост, но трябва да се спре кръвопролитието.

- Дали ще е като Кореите, дали ще е като Косово, убедена съм отдавна, че ще се стигне до някакъв подобен формат.

- Иска ми се максимално бързо да спре войната, за да обърнем внимание на проблемите на Европа. За подобряване на жизнения стандарт, на инфраструктурата. А не непрекъснато да се чудим откъде да съберем пари за войната. В Европа живеехме в една алтернативна реалност, която за съжаление трябваше да бъде осветлена по време на войната в Украйна – ЕС с деиндустриализацията си, с колективната безотговорност по отношение на европейските избиратели вече не е такава икономическа сила, каквато беше, каквото бяхме преди. А оттам тръгва всичко.

- Последен въпрос – ще получи ли Доналд Тръмп Нобелова награда? Дава много сигнали, че я иска.

- Искрено се надявам да я получи. И трябва, ако успее да замрази и този конфликт. Ние в Европа сме далече и не си даваме сметка, че Тръмп успя да спре война между две ядрени сили – Индия и Пакистан.

- Затвори Кавказ.

- Да, точно – помири Азербайджан и Армения. В Африка има три тежки конфликта, които той спря също. Ще видим какво ще стане в Газа. Но ако успее да потуши военните действия в Украйна, колкото и много хора да мразят начина му на изказ, стила му, по-голямата му арогантност от тази на другите по-школувани в лицемерието си политици, мисля, че ще я заслужи.

Това е той:

Йонко Мермерски е професор по химия

Авторитетен учен, със страст към екологията

Подготвя стандартните изпити по химия за постъпване в медицинските академии в САЩ

Живее в Щатите от 30 години

Личен преводач на американския президент на български език

Преподавател в университета Джорджтаун във Вашингтон

Михайлина Димитрова