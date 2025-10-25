Звездата на българския моторен спорт Никола Цолов и младата певица Крисия предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи, след като се появиха в общо стори от Испания.
Кадърът е заснет в Алсира, близо до Валенсия, където Никола живее и тренира. На снимката се виждат отраженията на двамата във фитнес зала, очевидно по време на съвместна тренировка.
Никола Цолов и Крисия
И двамата са свободни в личен план – Крисия не е обвързана, а Никола от известно време е разделен с испанката Валерия Суарес. Това допълнително подхрани слуховете, че именно в Испания може да е пламнала нова симпатия.
Засега нито певицата, нито пилотът са коментирали отношенията си, но общите им публикации определено не са останали незабелязани.
