О вчарчето на Павароти бе обявено за българин от колежката си Соня Йончева на оперната „Гала в София 2025“ пред катедралния храм „Св. Александър Невски“.

Примата се пошегува, че италианският тенор Виторио Григоло е нашенец и се казва Виктор Григоров, а той се опита да каже няколко думи на родния ни език. Това предизвика силни аплодисменти при изправената на крака публика, сред която бяха актьорите Марта Вачкова и Владо Пенев, писателят Георги Господинов, президентът (1997-2002) Петър Стоянов и други. Виторио Григоло дебютира на 13 г. като пастирчето в „Тоска“ в операта в Рим с Лучано Павароти и Райна Кабаиванска под диригентството на Даниел Орен.

Дух и сърце

Преди да излязат на сцената, Соня и Виторио заедно с диригента Найден Тодоров отидоха на прием, даден от посланика на Италия в София Марчело Апичела. В словото си дипломатът показа завидни познания за музикалния път и на двамата оперни артисти, както и отбеляза акценти в програмата, която ще бъде представена на „Гала в София 2“, определяйки ги като „не просто мелодии, а частици от душата на Италия". Н.Пр. Апичела отбеляза, че Соня Йончева и Виторио Григоло работят заедно „с дух и сърце“, а после вдигнаха наздравици с шампанско.

Виторио Григоло и Соня Йончева вдигат наздравица с Н.Пр. Апичела

На изисканото събитие присъстваха редица официални лица от политическия, икономическия, образователния и културния елит.

Трофеи

Хосе Карерас и Пласидо Доминго пък през това време отидоха на гости в Залата на славата на Христо Стоичков, където тримата си говориха на испански. Камата им подари умаления копия на знаменитата си „Златна топка“, която спечели през 1994 г. като играч на Барселона.

Карерас и Доминго с подаръците от Камата

„Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата „Христо Стоичков“, Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля! Цяла България ще ви аплодира на вашата звездна „Гала в София 2025“ – мегасъбитието на годината!", заяви легендарният футболист след официалното им посрещане.

Лео Богдановски