К евин Костнър изглежда е продължил напред с личния си живот след развода си с Кристин Баумгартнер, съобщават източници на People.

Той се среща с режисьорката и писателка Кели Нунан Горс. Двамата са се запознали чрез общи приятели и са били забелязани заедно. „Кели се среща с Кевин, но това е много небрежно“, каза източник пред списанието. „Тя мисли, че той е прекрасен и интересен“.

Кели Нунан

46-годишната Кели се раздели с милиардера Алек Горс през 2024 г. след осем години брак. Говорейки в подкаста си Heal with Kelly миналия януари, тя описа развода си като „опустошителен“. Има дъщеря, 6-годишната Райли, от бившия си съпруг, който сега е на 72 години.

От своя страна 70-годишният Костнър финализира развода си с Кристин Баумгартнер през февруари 2024 г. след нашумяла съдебна битка. Днес Баумгартнер е сгодена за финансовия съветник Джош Конър, близък приятел и бивш съсед на семейство Костнър.

