- Започвате да снимате новия си филм „Спартак“, който преди 2 г. първо обявихте в „Телеграф“. Защо Спартак, г-н Иванов?

- Спартак е една от най-атрактивните и важни фигури в човешката история, макар че за живота му има много легенди и малко исторически факти. Историята на Спартак е част от световното културно наследство, като поставя във фокус свободата, равенството и човешкото достойнство. Спартак е вдъхновение за всички, които се борят за по-добър свят.

- Защо точно сега?

- Спартак е емблема на всяко въстание срещу тиранията, независимо от времето и мястото, вдъхновител на човечеството повече от две хилядолетия, изразявайки универсалния човешки стремеж към свобода и справедливост.

- Кой е Спартак?

- Тракийски воин, високообразован човек, а сетне роб, бунтар, сега – легенда, идеал. Има предположения, че Спартак произхожда от висшите слоеве на тракийското общество и притежавайки добро образование, е бил запознат с широко разпространените философски учения на античния свят, които са се разпространявали чрез разговори, писания и дори чрез театрални представления.

Идеалите, за които се е борил той – свобода, равенство, справедливост, – са централни за много философски системи. Изследванията на нашия екип водят до философията на стоицизма. Тази философия акцентира на добродетелта, разума и безстрашието пред лицето на страданието. Стоиците са вярвали в естествения закон и в това, че всички хора са равни.

- Какво ще видят зрителите?

- Филмът ще бъде субтитриран на английски език и разпространен за безплатно ползване в интернет, достигайки до широка аудитория.

Вярвам, че както и филмът за Орфей, който създадохме преди близо 20 години, така и този за Спартак ще съхрани и предаде на поколенията хилядолетното Знание на пробудените хора, живели преди нас. Идеята ми е да визуализирам разказа за най- прославения трак на всички времена – Спартак, не с втръсналите възстановки на гладиаторски битки, макар че не може без тях и артефакти от епохата на гладиаторите, пръснати в почти цяла Европа, а и с откъси от едноименния балет на Арам Хачатурян, който „Мосфилм“ засне под хореографията на Юрий Григорович с артистите на Болшой театр.

- Как се случи това партньорство?

- Преговорите между „Додофилм“ и „Мосфилм“ не продължиха дълго, защото работата ми е известна зад граница, особено след представянето на филмите „Траките“ и „Орфей“ в кинозалата на Националния исторически музей на Русия, разположен на Червения площад.

- Откъде започвате?

- Снимките започват в района на Сандански, откъдето произхожда гладиаторът, и античната агора на Атина – място, на което светлите умове на античността са разпалвали пламъка на знанието. С екипа на филма ще обиколим почти цяла Европа в търсене на исторически документи и митове за Спартак със специално оборудван и брандиран автомобил, предоставен от известен вносител на американски автомобили..

След филмите за Орфей, траките и Месопотамия това е четвъртият проект на „Додофилм“, който среща подкрепата на Ford Bulgaria. „Додофилм“ е кинокомпания, специализирана в създаването на документални филми за културата и историята на човешката цивилизация.

Основен акцент в работата й са духовните послания, които историята отправя към съвременния човек. Сред знаковите филмови заглавия са „Кентаврите“, „Месопотамия – следи в пясъка“, "Дервишите – мистиците на Изтока“, „Истината за Орфей“, „Анатолия – земя на богинята майка“ и т.н., общо 62 кинотворби със свободен достъп в YouTube от целия свят.

- Кой е най-новият ви документален филм, който зрителите вече могат да гледат?

- В YouTube канала на DodoFilm може да бъде гледан „Кентаврите“, субтитриран на английски език и достъпен за безплатно гледане в целия свят. Това е пълнометражен документален филм за митичния образ на Учителя. Филм за скритото Знание. Разказ за връзката между Тракия, Персия и Елада. Филм за Орфей и Сократ. „Кентаврите“ представя богати музейни колекции от България, Гърция, Италия Германия и Франция през погледа на двама млади – Зори Спиридонова и Луиз Алла.

С този мой 62-ри поред документален филм аз хвърлям нова светлина върху образа на кентаврите, които са не само митичен символ на древността и зодиакален знак в съвременната астрология, но и мистични образи на учители от Изтока и разрушителни воини в представите на Запада... Но нека зрителите сами да видят за какво става дума.

- Пробуждането и себепознанието на човешкия дух са тема не само на вашите филми, но и на системата Асеман, създадена от вас.

- Асеман е система по себепознание – път към себе си. Думата е персийският еквивалент на по-късно появилата се гръцка дума „астрология“ и означава „Небето в мен“ и „Аз в безкрая на Небето“. Обединява хилядолетното познание за съзвездията и планетите с духовни практики от Изтока, орфизма и суфизма. „Асеман себепознание“ се изучава в ежемесечни семинари и в целогодишна учебна програма „Академия“, водени от мен.

Смисълът на Асеман е да ни покаже които сме, да ни помогне да приемем себе си и да ни научи да живеем според собствените си потребности. С радост отбелязвам, че осма поредна учебна година – 2025/2026, отваря врати през октомври с 100 ученици, разпределени в 8 учебни групи.

- След броени дни е рожденият ви ден. Как ще отпразнувате?

- Тази година ще бъда на остров Самотраки, но ще спазя традицията на празничната трапеза да има само веган храни.

- Защо веган?

- Станах веган, защото видях ужаса в очите на животните и разбрах, че чудовището бях аз! Ниските вибрации на животинските продукти – месо, мляко, сирена, яйца... приковават Духа-Душа в тъмницата на тялото. Няма Светлина и Любов там, където храна е болката и страданието! Хората и животните сме еднакви по Дух и Душа. Различни са само телата и умовете ни.

- Ще спазите ли традицията от последните 35 години преди празника си да минете през къщата на Ванга в Рупите?

- Разбира се. Моя филм за леля Ванга – нейната изповед и завет – създадох по неин избор и лична заръка в последните дни преди тя да си отиде от видимия свят на 11 август 1996-а. Това е най-показваният документален филм в програмата на БНТ за всички времена!

Факти, които посредствените „колеги“ в бранша никога не ми простиха, което много ме радва! Моето първо и най-голямо признание като режисьор получих от именитата пророчица през далечната 1996 година, избирайки мен, младия режисьор, само на 28 години, да разкажа за нейните тревоги и радости. Днес, близо 30 години по-късно, получих друго голямо признание – „Мосфильм“ застава зад най-новия ми документален филм – „Спартак“.

Използвам случая да насърча всички млади творци, които като мен не произхождат от т.нар. артистични семейства, разбирай връзкари по рождение, нито пък са склонни да имитират „емоционална“ и/или „сексуална“ взаимност с който и да е, само и само да „пробият“ някак си: „Момичета и момчета! Дарбата, с която идвате на този свят, е огън, който няма да остане скрит, под каквато и завивка да е поставен! Той ще я изпепели, за да заблести още по-ярко, огрявайки пътищата на хиляди, които имат нужда от вашите думи, музика, танц... Само не се предавайте, повярвайте в думите на тези, които много искат, но не могат да бъдат като вас! Бъдете единствено себе си, защото само така ще успеете! Светът е пълен с имитации...“.

- А кои думи на Ванга винаги ще помните?

- Това, което казва в моя филм за нея: „Народът е лош...“ и продължава: „Има един отгоре. Той гледа. Господ гледа!“. Светлина в пътя ти, лельо Ванге! Моето себепознание и желанието ми да насърча „другите“ да търсят себе си се отключиха в онези паметни дни, когато в малката ти стаичка, извън снимачния процес, ти ми говореше за Живота и Смъртта, за Приятелството и предателството, за Любовта и самотата...

Това е той

Сценарист и режисьор на 62 документални филма, телевизионни постановки и журналистически програми

Завършил е Националната академия за театрално и филмово изкуство в София

Носител е на международни отличия

Преподавател по режисура и журналистика

Автор на 8 книги

Член на Съюза на българските журналисти

Лео Богдановски