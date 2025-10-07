И талианската кухня е от най-разпознаваемите по света и според едно допитване, най-предпочитаната. Въпреки че някои италианци са готови на радикални мерки, ако видят чужденец да сложи примерно кетчуп в спагетите, то кухнята на Ботуша е отворена към външни влияния, особено към американските и африканските. Ето няколко идеи от matekitchen.com за манджи по италиански, но като за българския вкус.

Фритата със сурова наденица

Необходими продукти:

1 яйце

2 бр. сурова наденица

1 глава лук

1 домат

1 люта чушка

4 стръка пресен босилек

3-4 стръка прясна мащерка

150 г камембер

100 кашкавал

20 мл олио

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Загрейте мазнината в тиган и запържете нарязания на ситно лук. След като лукът омекне, добавете обеления почистен от семките и нарязан на кубчета домат, а след него и ситно нарязаната люта чушка. Обелете наденицата, начупете я и я сложете в тигана при зеленчуците. Бъркайте, докато стане на трохи. Подправете със ситно нарязаните босилек и мащерка. Разбъркайте добре, овкусете със сол и черен пипер, разбъркайте отново и прибавете сиренето, нарязано на едри кубчета. Залейте с предварително разбитите яйца и поръсете с настъргания кашкавал. След 2-3 минути сложете тигана във фурната и запечете, докато кашкавалът се разтопи. Извадете и сервирайте с гарнитура по желание.

Пица с четири сирена

Необходими продукти:

600 г готово тесто

200 доматен сос

80 г кашкавал

80 г сирене

80 г чедър

80 г синьо сирене

20 мл зехтин

риган на вкус

сух босилек на вкус

Начин на приготвяне:

Разточете тестото върху набрашнен плот на кора с дебелина 0,5 см. Прехвърлете го в тава, покрита с хартия за печене. Върху разточеното тесто разпределете доматения сос, отгоре прибавете настъргания чедър, натрошеното краве сирене, добавете синьото сирене, овкусете с риган и босилек и накрая завършете с настъргания кашкавал. Печете пицата на 180 градуса, докато кашкавалът стане златист. Извадете пицата, намажете крайчетата със зехтин и сервирайте.

Ризото с гъби

Необходими продукти:

400 г ориз

300 г гъби

2 глави лук

50 мл олио

150 пармезан

1 л зеленчуков бульон

1/2 връзка магданоз

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Обелете и нарежете гъбите на едро. Обелете и нарежете лука на ситно, задушете го в мазнината и към него прибавете гъбите. Овкусете със сол и черен пипер и оставете да се задуши за десетина минути. Сипете ориза, разбъркайте, гответе ги заедно 3-4 минути, след което налейте виното. Бъркайте до пълното му усвояване. Започнете постепенно да добавяте бульон - не повече от два черпака наведнъж. Изчаквайте ориза да го поеме и след това наливайте следващото количество. След като налеете последните 2 черпака, прибавете настъргания пармезан и ситно нарязания магданоз. Разбъркайте и дръпнете от котлона преди пълното усвояване на последното количество от бульона. Поднесете ризотото веднага.

Талиатели с кълцано месо

Необходими продукти:

500 г телешко месов

500 г талиатели

450 г доматено пюре

30 г пармезан

1 глава лук

2 скилидки чесън

3 с.л. магданоз

7 с.л. зехтин

3-4 зърна бахар

1 с.л. оцет

пресен босилек за украса

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Изчистете месото от жилите и го нарежете на ситно. Отделете го в купа и нарежете лука и чесъна. Налейте зехтин в тенджера. Изчакайте да се стопли и постепенно добавете лука, чесъна и месото. Бъркайте, докато месото промени цвета си. След това изсипете доматеното пюре, подправете с бахар, сол, черен пипер и продължете да бъркате. Добавете оцета.

Отстранете дръжките на магданоза и го нарежете на ситно. Добавете в тенджерата, разбъркайте и оттеглете от котлона. Сварете талиателите в подсолена вода, в която сте капнали малко зехтин. След като са готови, сложете в чиния, добавете от месото и доматеното пюре, поръсете с пармезан, босилек (по желание) и поднесете.

Още на matekitchen.com