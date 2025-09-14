В САЩ определиха като „невероятен“ факта, че държава с мащаба на България вече има цели двама двойни шампиони от Големия шлем. След като Григор Димитров спечели „Уимбълдън“ и US Open през 2008 г., в невероятното лято за тениса ни успеха му при юношите повтори и Иван Иванов. „Да имаш пример като Григор, да имаш някой, когото да следваш, е нещо изключително. Много страни с нашето население нямат някой като него. Така че сме късметлии“, отчита Иван, който навръх 6 септември победи на финала в Ню Йорк не кого да е, а първия братовчед на Григор – Александър Василев. Двамата за малко да се срещнат и за титлата в Лондон, но тогава Сашо отпадна на полуфинал.

Бъдеще

Магдалена Малеева, самата тя трикратна шампионка от Шлема при девойките и майка на три деца, обобщи по този повод пред bTV: „Това е страхотен празник за българския тенис. Заради момчетата, които постигат невероятни успехи, но и за нашите деца – невероятен пример. Става дума за страшно много труд и дисциплина, и трудности, благодарение на които стигат до страхотно световно ниво. И това е най-хубавото, защото не харесвам примерите от билбордове и залаганията. Не искам такива примери, искам тези.“

Едва 18-годишният Василев уверява: „За мен е чест да съм пример за малките, на които пожелавам да се наслаждават на това, което правят. Не само аз, но и всички момчета от националния отбор за Купа „Дейвис“ искаме да даваме добър пример и да стимулираме децата да спортуват.“

„Българският финал в Ню Йорк е събитие, което влияе добре не само на спорта ни, но и на подрастващите. Така те ще знаят, че искат ли нещо, работят ли, ще го постигнат“, смята и капитанът за „Дейвис“ Валентин Димов.

Пътят

И Иван, и Александър започват да тренират съвсем мънички. Василев, който е роден на 14 май 2007 г. (именитият му братовчед идва на бял свят на 16 май 1991 г.), е заведен от майка си на корта едва на 4 годинки. „Пасна ми този спорт и много си го обичам – във всеки един момент, когато съм на корта, се наслаждавам на макс“, признава роденият в Плевен Сашо.

Когато е на 4, семейството му се мести в София заради служебните ангажименти на бащата Васил Василев, който е бил депутат от СДС между 2001 и 2005 г. и заместник областен управител на Плевенска област (1998-2001 г.). Майката Стефка е близначка на Мария Димитрова, като двете са от Червен бряг, били са волейболистки, завършили са НСА и преподават физическо възпитание, съответно в гимназии в столицата и в Хасково.

В началото Александър съчетавал тениса с футбола, който тренирал в Царско село. „Харесваха го, защото е лява ръка и ляв крак“, обяснява бащата, но синът му избрал тениса, където това, че е левичар, също е предимство.

„С Александър започнахме на Националния тенис център, в групички – спомня си първият му треньор и бивш национал Иво Братанов. – След две години започнахме и с индивидуални тренировки. Докато стана републикански шампион до 12 години, работихме заедно. В него видях много талантливо, бързо, енергично дете. Погледът и страстта, с която играе, удоволствието, което изпитва на корта, бързо направиха впечатление. От малък показваше ловкост, координация, бързина. Бе доста по-развит от децата на неговата възраст. Най-вече много се наслаждаваше на играта. Играе с огромно желание. Изключително съм щастлив, че продължава да се развива.“

Лунапарк

Когато е само на 5 и половина, Иван попада при треньора Пламен Радев в родната си Варна. „И случайно или не – продължихме заедно 5 години и половина. Бяхме като деца на лунапарк – забавления безкрай, благодарение на които създадохме плашещо добър на корта човек. Обичам го това дете и на финала на „Уимбълдън“, където го подкрепях, се молех на всички сили да покаже какво може. Трябва да се радваме, че имаме такова скромно и чисто момче, което обаче е брутално уверено на корта.“

Самият Иван, който по-късно минава и през школата на Кристин и Тихомир Грозданови в родния си град, казва за Радев: „Той е човекът, който ме запали по играта. Моите родители също ми оказаха пълна подкрепа. Наслаждавам се на този спорт – и да играя, и да тренирам. Това е моето забавление. Мястото, където съм най-отпуснат и където имам най-много емоция. За мен е изключителна наслада. И все пак не беше решение просто ей така да стана професионалист. Дойде с много труд, с много часове на корта, много лишения. От 10- до 12-годишен съм бил почти всеки ден на корта.“

След това той на практика тренира ежедневно, откакто през лятото на 2022 г. преминава в академията на Рафаел Надал в Майорка. Там основно го поема главният треньор на талантите до 18 г. Жереми Пезан. Именно амбициозният французин бе първият, който поздрави шампиона на корта в Ню Йорк и в Лондон. „Това, което прави Иван толкова специален, е неговият манталитет. Страшно вярва в себе си и е много целеустремен. Има дух на победител. Винаги иска да печели и мрази да губи. Приема го тежко, но това го прави по-добър играч. В 95% от случаите той се бори и търси решение до последно, независимо дали играчът срещу него е по-добър, или че самият Иван не се чувства добре. Дава най-доброто от себе си и ако не се чувства добре, ние знаем, че е искрен“, обяснява Пезан.

Болки

Пътят им към триумфите за Големия шлем не е бил цветя и рози. На Иван не му било никак лесно да се откъсне от семейството си едва на 13 г. и да заживее в страна, където не знае езика. Там той трябва да се справя и с уроците в училище. Освен това миналата година Иванов се преборва с контузия, с която се справя благодарение на хората от медицинския щаб на академията на Надал, с когото момчето е имало привилегията да тренира няколко пъти. Именно носителят на 20 титли от Шлема при мъжете пръв го поздравил за трофея от Ню Йорк при завръщането му в Испания. На US Open Иван също трябвало да преодолее травма.

„На тренировката преди финала е имал схващане на цялото му рамо и се е наложило да я прекрати. Но физиотeрапевтът, който е бил на място, е помогнал така и с тейпинг е подобрил ситуацията“, разкри Грозданов.

Този уикенд Иван и Сашо отново трябва да стиснат зъби, защото броени дни след интензивната седмица на твърди кортове зад океана са призовани да се справят с умората и часовата разлика. Призовани са да помогнат на отбора ни за Купа „Дейвис“, за който още не са играли досега. Това ще им е и първата сериозна крачка към мъжкия тенис, а утвърждаването в него се очертава като най-голямото им предизвикателство досега.

Мъже

Пезан, вярва, че физически възпитаникът му може да се състезава при мъжете, но още не е на нивото на ATP. „През май Иван взе първата си титла при мъжете, на 15-хилядник на ITF в Унгария, което е голямо нещо – по-трудно е, отколкото да спечелиш Голям шлем при юношите“, уверява Пезан и добавя: „Докато Иван стигне до топ 100 или топ 200, ще трябва да загуби доста мачове, да изтърпи много спадове. Има много играчи, които са ставали шампиони от Шлема за юношите, но след това не са пробивали при мъжете. Може да направи прехода бързо като Синер или Алкарас, но може и да отнеме повече време.“

Статистиката сочи, че Иванов е първият, роден след 2008 г., с титла при мъжете и най-младият българин с такава. Той я взе на 16 г. и 7 месеца, подобрявайки с 5 месеца постижението на Григор от същата 2008 г. Тогава през септември Димитров оглавява и ранглистата при юношите, а после прави бърз преход при мъжете.

В последните години Гришо не поддържа отношения с братовчед си, но за делата на Сашо се грижи бившата мениджърка на Димитров – 46-годишната Нина Венерстрьом. Именно достигалият до №3 в света беше един от първите клиенти на агенцията на шведката, която по-късно се разрасна много и в момента представя и много хокеисти и футболисти. Освен това Василев често работи и с бившия топиграч Микаел Тилстрьом в академията Good to Great в Стокхолм, където през 2013-а се готвеше и Григор. Също като него той е попивал знания в академията на Надал и в тази на Патрик Муратоглу в Париж. У нас зад Сашо стои клуб „15:40“, а личен треньор на младежа е русенецът Михаил Петров, чиято кариера на състезател е осуетена от серия контузии.

В последните месеци двамата с Василев наблягат върху форхенда и сервиса му. „Трудно е, процесът е дълъг, има още много тренировки, докато стигнем високо ниво при мъжете. В днешно време всеки става все по-бърз, движенията стават по-компактни, а спортистите – все по-силни физически“, отчита 185-сантиметровият Василев, сред чиито най-големи фенове наред с родителите му е и по-големият му брат Константин.

Колкото до Братанов, той смята, че бившият му възпитаник Александър по-трудно ще влезе в мъжкия тенис от Иван, въпреки че варненецът е по-малък. „Той от 3 години е в академията на Надал, постоянно е с двама-трима треньори. Много концентриран. Определено в момента е много по-подготвен от Василев и е много, много близо до влезе в професионалния тенис. Една идея по-подготвен физически е от Александър. Много е наясно с начина, по който трябва да играе, със силните си страни в играта – неговия форхенд. Работи професионално. С физиотерапевт, треньор по физическа подготовка, негов личен треньор пътува по всички турнири. Нещата са много сериозни.“

История

Самият Василев признава, че е толкова отдаден на заниманието си, че дори сънува тенис. „Един път сънувах, че играя на Големия шлем при мъжете. Трябва да имам търпение да направя прехода от юношите, да се доверявам на процеса и да действам стъпка по стъпка. Добрите резултати при юношите дават увереност, но мъжкият тенис е различен. Дълга история ще бъде и тепърва предстои да я извървя. Мислил съм да тренирам и на други места, засега оставам с моите треньори. Истински съм доволен от постиженията и формата си“, казва Сашо, който този сезон грабна две престижни титли при юношите – от турнири в категория J300 на ITF в Пловдив и Испания, а също така стана вицешампион на трева от надпреварата от категория J300 на ITF в Роухямптън. С Иван се познават добре именно от детските и юношески турнири, като тази седмица ще защитават рамо до рамо честта на България в Пловдив. През октомври пък двамата могат да се сблъскат във финалния „Мастърс“ на осемте най-добри за сезона в Чънду (Кит). В момента те стоят под №1 и №2 в ранглистата до 18 години – исторически момент, тъй като за първи път представители от една нация водят в класацията, откакто тя е въведена през 2004 г.

„Добри приятели, засичаме се постоянно, тъй като програмите ни са сходни за момента. На корта няма приятели, когато играем един срещу друг, даваме най-доброто от себе си, а след мача пак сме си приятели“, твърди Василев, а за формулата на успеха им обобщава: „Амбиция, здрава работа, лишения. Успехът е комплексно нещо, но ключът е в постоянството и дисциплината.“

Българските финали за Големия шлем

ЮНОШИ

Година Турнир Финал Резултат

1982 „Ролан Гарос“ Мануела Малеева – Пени Барг (САЩ) 7:5, 6:2

1984 „Ролан Гарос“ Катерина Малеева – Габриела Сабатини (Арж) 3:6, 7:5, 3:6

1984 US Open Катерина Малеева – Нюрка Содупе (САЩ) 6:1, 6:2

1990 Australian Open Магдалена Малеева – Луиз Стейси (Авл) 7:5, 6:7 (2), 6:1

1990 „Ролан Гарос“ Магдалена Малеева – Татяна Игнатиева (СССР) 6:2, 6:3

1990 US Open Магдалена Малеева – Ноел ван Лотум (Фр) 7:5, 6:2

1999 „Уимбълдън“ Тодор Енев/Ярко Ниеминен (Фин) – Кория/Налбандян (Арж) 5:7, 4:6

2004 „Ролан Гарос“ Сесил Каратанчева – Мадалина Гойня (Рум) 6:4, 6:0

2007 US Open Григор Димитров/Вашек Поспишил (Кан) – Есерик/Ензерило (Фр) 2:6, 4:6

2008 „Уимбълдън“ Григор Димитров – Хенри Континен (Фин) 7:5, 6:3

2008 US Open Григор Димитров – Девин Бритън (САЩ) 6:4, 6:3

2018 US Open Адриан Андреев/Антон Матушевич (Вбр) – Нава/Нефви (САЩ) 6:4, 2:6, 10-8

2025 „Уимбълдън“ Иван Иванов – Ронит Карки (САЩ) 6:2, 6:3

US Open Иван Иванов – Александър Василев 7:5, 6:3

ДВОЙКИ, МЪЖЕ/ЖЕНИ

1984 US Open Мануела Малеева/Том Гъликсън (САЩ) – Смайли/Фицджералд (Авл) 2:6, 7:5, 6:4

1994 US Open Катерина Малеева/Робин Уайт (САЩ) – Новотна/Санчес Викарио (Чех/Исп) 3:6, 3:6