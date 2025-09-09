А ко си мислите, че съседът ви се държи странно и крие някакви тайни, не бързайте да го заобикаляте отдалече и не го подозирайте за масов убиец.

Последните често по нищо не се различават от околните и не правят никакво впечатление, докато въпросният странник може и да е непознат гений. Като нищо може да се окаже, че този чудак е достоен да се присъедини под номер 6 в тази загадъчна класация на хора, които никой не е успял да разгадае.

Лори Ерика Ръф

Многоликата Лори

Нейното име е Лори Ерика Ръф. Преди да се омъжи за Блек Ръф, е носила фамилията Кенеди. А след смъртта й се установява, че е имала още няколко самоличности. Една от тях е Беки Сю Търнър. С това име се сдобила през 1971 г., когато решила да влезе в кожата на двегодишно момиченце, загинало при пожар. През 2010 г. Лори Ерика Ръф се самоубива с изстрел в главата, оставяйки две прощални писма, в които обаче не съобщава никакви подробности за себе си. Скърбящият вдовец Блек се разравя в нейните вещи и открива шофьорската книжка на Беки, както и още няколко документа, на които е физиономията на съпругата му. Шест години всички тънат в неведение коя е била в крайна сметка тази жена. Изневиделица се появяват предполагаемите родители на Лори, които твърдят, че нейното истинско име е било Кимбърли Маклин. Напуснала дома им на 17 години и никога повече не се появила.

Чарлз Хатфийлд можел да предизвика дъжд с тайна рецепта от 23 химически елемента

Продавачът на дъжд

Опитите да се управлява природата с ритуални танци, жертвоприношения и молитви датират още от древни времена. Чарлз Хатфийлд пристъпва към това начинание доста по-прагматично. На 27 г., натрупал опит като продавач на шевни машини, той решава да се отдаде на науката. Амбициран да измисли истинска формула за предизвикване на дъжд, той забърква смес от 23 химически елемента и си печели уважението на американските фермери, които разчитат на истинско чудо, за да се справят със сушата. През 1904 г. Хатфийлд и негов помощник се катерят на кула, за да разпръснат оттам химическата смес. По всичко личи, че опитът се е оказал успешен, след като самозваният химик успява да заработи 1000 долара. Тогава поръчките към него буквално завалели. През 1915 г. получил оферта за 10 хиляди долара от управата на Сан Диего. Той обаче не преценил възможностите си и предизвикал истински порой, в резултат на което срещу него постъпил иск за 3 милиона долара. Съдът не взел на сериозно доводите на двете страни и нито Хатфийлд получил обещаното възнаграждение, нито градският съвет бил овъзмезден за щетите. Тайната формула за предизвикване на дъжд така и не била споделена с никого. Така Хатфийлд я отнесъл в гроба.

Дребен, с големи идеи

Едуард Лидскалнин е скулптор мечта. Не искал никой да му открадне занаята и затова винаги работел сам. Може би сте чували за Кораловия замък, разположен в САЩ? Канарите, използвани за построяването му, тежали над 6 тона, а някои достигали и до 30 тона. Това звучи невероятно, като се има предвид, че Едуард бил същинско джудже. Висок не повече от 152 сантиметра и тежащ около 45 кг, той работел само нощем, за да си спести неканени гости, които обичат да си врат носа където не трябва. Според съседите не използвал нито камиони, нито кранове. Те твърдели, че местел камъните сам. Всичко това обаче били само догадки, тъй като скулпторът не допускал никого до работното си място. Емигрант от Латвия в САЩ, Лидскалнин твърдял, че е разгадал тайните на египетските пирамиди. Дали е било така, никой не може да каже.

Каспар Хаузер

Каспар Хаузер

Дрипавият принц

В групата на най-мистериозните личности се нарежда и едно момче, което може да е било принц, а може и да е градски вариант на Маугли. Историята на Каспар Хаузер датира от 26 май 1828 г., когато се появил, куцукайки, с вдървени крайници, на една от улиците в Нюрнберг. Държал се странно и издавал нечленоразделно някакви звуци. Бил дрипав и изтощен. Добросърдечен обущар се смилил над него и му помогнал да стигне до полицейския участък, където открили у него две бележки. Първата била от наставника на момчето, който твърдял, че то му е било оставено от неизвестна жена през 1812 г. Мъжът обяснявал, че Каспар мечтае да стане кавалерист. Втората бележка била от майката на момчето, която споделяла, че баща му е мъртъв, а тя е твърде бедна, за да отгледа детето сама, така че е принудена да се раздели с него. Съдбата не била милостива към Каспар и той приключил живота си с нож в сърцето. Неизвестният убиец също се „разписал“ с нещо като визитна картичка, оставена до трупа. Така и не станало ясно дали това е бил наемен убиец, или най-обикновен инцидент.

Има предположения, че Каспар Хаузер е бил престолонаследник, скрит, за да не стане жертва на заговор. С това се обяснява и преждевременната му смърт. Кой е човекът, който го е отгледал, и каква е била причината да бъде убит, така и не се установява. Някои източници обаче твърдят, че трите бележки били написани от една и съща ръка. Предполага се, че това може да е ръката на самия Каспар.

Лейди Бабушка

Бабката папарак

Тази жена е забелязвана многократно на фотографиите, направени в деня на убийството на 35-ия президент на САЩ Джон Кенеди. На снимките е видно, че тази загадъчна дама е снимала много съвестно всичко. Не се отзовава обаче на призивите към гражданите – очевидци на престъплението, да предоставят всички снимки. Наричат я Лейди Бабушка заради забрадката, която носи, и намекват за евентуален руски произход. На снимките всъщност се вижда, че съвсем не е била единствената забрадена жена в тълпата. Седем години след убийството в полицията се появява жена, която твърди, че се казва Бевърли Оливър и тя е въпросната Лейди Бабушка. Към момента на произшествието Бевърли е на 17 г. Тя била приятелка на Джак Руби, застрелял набедения за убийството на Кенеди Лий Харви Осуалд само два дни след атентата. На снимките обаче ясно се вижда, че забрадената жена е доста по-възрастна.

