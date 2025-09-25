Н ашенски младоженци се женят, копирайки любовта на героите Джак Долсън и Роуз от филма „Титаник“, научи „Телеграф“.

Българските двойници на Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет са заснети в култовите пози на двамата обречени на невъзможна любов на ръба на корабната палуба, на фона на звучащата песен на Селин Дион. В социалните мрежи организаторите на сватбената церемония вече са отправили покана до всички желаещи да присъстват на нея без покани.

Покана

„Организаторите Митьо Очите от Ветово и Бамзето от Павликени отправят към всички покана да заповядате на сватбената церемония на Джак Долсън и Роуз с която Вятово ще закрие сватбеният си сезон за 2025 не къде да е, а по средата за всички бургоджийски населени места в Комплекс Ай Фат – Драганово! За вашето настроение ще се погрижат: Альоша, Митко Лозаревски, Петър Ралчев, Георги Янев, Васко Денев, Салиф, Полина Стефанова, Чеко Давул шоу и Алдин Водещ на събитието: Илия Георгиев. Оператор: Дидо Пайнера“, се казва в текста на отправената публична покана.

Мода

Запознати споделиха, че през последните години богатите ромски фамилии вече доста успешно съчетават сватбените си родови традиции с новото и модерното. Сред предлаганите екстри за младоженците са червени холивудски килими, както и кратък видеофилм, в който те са в ролите на героите от любим свой филм. Едни от най-предпочитаните роли били тези на влюбените от класиката „Титаник“. Наред с тях обаче някои булки искали да се превъплътят в одеждите и в ролите на героините от известни индийски и турски сериали. А една поискала да бъде заснета като робинята Изаура, която в разгара на веселбата да бъде отвлечена от своя любим от дома на родителите си.

Масраф

За задоволяване на тези желания у нас вече имало създадени няколко сватбени агенции, специализирали се именно в дегизирането на младоженците като герои от любимите им кино и телевизионни филми. Това филмиране излизало доста скъпо на плащащите масрафа по сватбата, тъй като струвало около десетина хиляди евро и затова засега можели да си го позволят само някои от най-богатите ромски баровци у нас.

Иван Първанов