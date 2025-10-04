Н е е задължително да имате твърде изострено обоняние – има хора, от чийто скалп се носи такава миризма, че инстинктивно ви карат да сбърчите нос и да се отдалечите час по-скоро от тях. И това може да няма нищо общо с хигиената. Ето 10 причини от скалпа да се носи неприятна миризма и съвети как да се справите с пърхота, който често тормози хората над 50-те.

1. Лоша хигиена

Разбира се, не можем да игнорираме тази причина. Ако миете косата си рядко или лошо, потта, люспите и остатъците от шампоан или балсам могат да се натрупат и да причинят неприятна миризма.

2. Някои храни

Неприятната миризма на тялото и скалпа може да бъде причинена от определени храни и подправки. Те включват: лук, чесън, аспержи, алкохол, къри, кимион.

3. Пушене

Ако прекарвате време около пушачи или пушите сами, тялото и дрехите ви може да миришат на дим.

4. Себореен дерматит

Себорееният дерматит причинява сърбеж, възпаление и люспести петна, които могат да имат неприятна миризма. Това е често срещано състояние, което засяга предимно скалпа - засяга 3-12% от хората по света.

5. Псориазис

Псориазисът е наследствено автоимунно заболяване. То причинява появата на червени, люспести петна по тялото и скалпа. Тези петна понякога могат да имат неприятна миризма, особено ако има голямо натрупване на мъртви кожни люспи. Псориазисът е нелечим, но лечението може да помогне за облекчаване на симптомите.

6. Пърхот

Това е и кожно заболяване, което причинява сърбеж и лющене. За разлика от себорейния дерматит и псориазиса обаче пърхотът е по-лек и по-често срещан – приблизително половината от възрастните по света страдат от него. А за някои пърхотът може да бъде придружен от неприятна миризма.

7. Хиперхидроза

Това е състояние, при което човек се поти прекомерно без видима причина. Когато потта се смеси с бактерии по скалпа, това може да причини неприятна миризма.

8. Менопауза

Хормоналните колебания по време на менопаузата могат да причинят прекомерно изпотяване. Това води до промени в телесната миризма.

9. Дисбаланс на микробиома

Скалпът е дом на различни бактерии и гъбички. Тази общност се нарича микробиом. Когато тези организми са балансирани, те насърчават здравата кожа. Ако обаче има твърде много от един вид бактерии или гъбички, това може да доведе до инфекция и миризма.

Например дрождите Malassezia обикновено присъстват по скалпа, но когато се размножат прекомерно, могат да причинят пърхот и миризма.

10. Трихофития

Това е гъбична инфекция, която може да засегне скалпа. Симптомите включват суха, лющеща се кожа, сърбеж, зачервяване и косопад. В някои случаи може да се забележи и неприятна миризма на скалпа.

Помощ у дома

Първо, можете да опитате да се справите сами у дома. Но ако няма облекчение, най-добре е да се консултирате с лекар.

Има няколко метода, които можете да пробвате:

Практикувайте добра хигиена. Ако имате мазна коса или скалп, склонен към прекомерно изпотяване, опитайте да го миете по-често. Не забравяйте да изплаквате продуктите за грижа обилно с вода, за да предотвратите задържането на частиците им върху кожата ви.

Ако домашните средства не помогнат, консултирайте се с лекар. Той ще ви прегледа, ще назначи изследвания, ще постави диагноза и ще препоръча лечение.

Терапия за „прашна глава“

Страдащите от пърхот знаят колко трудно се отстранява проблемът. Скъпи шампоани, лекарства – когато нищо не помага, може да прибегнете до народните способи. Ето някои от тях:

Хлебна сода

Втрийте малко количество хлебна сода върху скалпа след намокряне на косата и оставете да подейства 1-2 минути. Отмийте обилно с вода и продължете миенето с шампоан. Правете терапията веднъж седмично и внимавайте да не претъркате кожата!

Ябълков оцет

Стандартният начин за употреба на ябълков оцет за коса е, като разтворите 1-2 лъжици в 500 мл хладка вода. След измиване с шампоан изплакнете косата си с разтвора и отмийте обилно с вода. Не е необходимо повторно измиване с шампоан. Миризмата на оцет бързо отминава след изсъхване на косата.

Чаено дърво

За да се възползвате от невероятните ползи на този природен еликсир, е достатъчно да смесите няколко капки от етеричното масло с 1 с.л. бадемово масло. Втрийте маслената смес в скалпа си няколко часа преди къпане или от предната нощ и оставете да действа. Отмийте с подходящ шампоан. Повтаряйте процедурата 1 път седмично. Можете също да добавите няколко капки масло от чаено дърво към шампоана си. Подобрение на симптомите може да очаквате след около 4 седмици. Маслото от чаено дърво съдържа фитонутриенти, които помагат за регулиране на мастната секреция. Внимание! Прекомерната му употреба изсушава скалпа.

Кокосово масло

Кокосовото масло е известно като природен лек за пърхот в Индия, където от векове се използва за терапия на кожата и косата. За здрав скалп и сияйна коса е достатъчно да си направите маска с кокосово масло преди къпане, като втриете малко количество в кожата на главата и разнесете по продължение на косата. Може да обогатите маслото с етерично масло от чаено дърво. В Индия кокосовото масло се втрива в косата и след къпане.

Друг вариант е да си направите маска от кокосово масло и чаено дърво, което също има противогъбично и антисептично действие. За приготвянето на маската трябва да смесите 2 с.л. разтопено кокосово масло с 4–5 капки етерично масло от чаено дърво. Нанесете върху скалпа и оставете да действа 1 час (или за през нощта). След това измийте косата с мек шампоан.

Алое вера и зехтин

Алое вера охлажда и успокоява раздразнена кожа, а зехтинът омекотява. Маската се приготвя, като смесите 2 с.л. гел от алое вера (може директно от листо) с 1 с.л. зехтин. Втрийте в скалпа и оставете 30–40 минути. Измийте с хладка вода и шампоан.

Коприва и лайка

Копривата има противовъзпалително действие и укрепва космения фоликул, докато лайката успокоява кожата. Запарете 2 с.л. суха коприва и 1 с.л. лайка в 500 мл вряла вода. Оставете отварата да престои 30 минути, прецедете и след измиване на косата изплакнете скалпа с нея.

Чай от невен и салвия

Невенът и салвията имат антисептично и успокояващо действие. За този лечебен компрес трябва да приготвите силен чай - по 1 с.л. от всяка билка на 300 мл вода. След това потопете марля или памучна кърпа и я наложете върху скалпа за 15-20 минути. Необходимо е да повтаряте 2-3 пъти седмично.

*Автор: Цвета Дилова