Г олемите и резки температурни промени ни причиняват главоболие. Магнитните бури също допринасят за това, независимо дали са силни или слаби. Това каза за „Здраве с Телеграф“ психиатърът д-р Веселин Герев.

„Основен фактор, който може да предизвика главоболие, е рязката смяна на температурата в по-голяма амплитуда от 10 градуса. Сутрин при нас е 5, 6, 7, 8 градуса, а през деня отива на 24-25 градуса“, обясни той. Специалистът открои два типа главоболие - тилно и челно. „Първото е свързано с колебания в кръвното налягане или с високото кръвно налягане. Друг фактор, който може да предизвика главоболие, са магнитните бури“, посочи д-р Герев.

Той обясни, че на хората им се отразява почти всеки такъв процес, защото живеем в прекалено екранирана среда. „Или сме в автомобили, или в някакъв друг тип транспорт, или сме в офиси, между бетони и стъкло. Металът, бетонът и стъклото намаляват естествения магнитен фонд, който е съвсем слаб, в порядъка на 20-25 градуса. За сравнение - едни магнитни наколенки са от порядъка на 1500 градуса“, поясни специалистът и добави, че този начин на живот е в основата на това всяка магнитна буря да я усещаме и да се отразява върху общото ни състояние.

Мигрена

Мигрената е свързана с високата биоелектрична активност на неврона и обикновено държи човек половин ден или цял. В повечето случаи тя не се повлиява от обезболяващи. Тя е проблем, който е по-характерен за лятото, но и при тези резки затопляния, които могат да предизвикат челно главоболие. „Има напрежение зад очите, размазване на погледа и челно главоболие. Хапче помага, когато имаме тилно главоболие, тогава трябва да регулираме кръвното. За другия тип неразположение може да се опита с обезболяващо средство или успокоително средство, което да повлияе фронта, но това не може човек да го направи на своя глава. „Трябва да се обади на лекар, който да прецени какъв е типът главоболие“, препоръча психиатърът.

Д-р Герев обясни, че преди е имало 7-8 типа главоболия, а сега са останали само мигрената и обикновеното главоболие. Специалистът обясни, че специфичното при мигрената е, че тя държи човек половин - един ден, понякога и повече, и обикновено обхваща по-големи участъци от главата. „Да кажем, отгоре цялата теменна област, отстрани, така наречената темпорална област, и мигрената трудно преминава от обезболяващи средства“, посочи той и добави, че там трябва да се намали биоелектричната активност. Д-р Герев предупреди, че когато се сменя часовото време, което предстои следващия уикенд, мигрените се обострят.

Негативно

Психиатърът е категоричен, че преместването на стрелките назад и напред се отразява негативно на нашето здраве и психика, особено когато връщаме часа с час назад. „Проблемите идват вечерно време. Защото ще се наложи да работим с един час повече от обичайното. След това един час по-късно ще си пътуваме за вкъщи, един час по-късно ще седнем да се храним и един час по-късно ще си взимаме лекарства“, каза той. Това време е закодирано в нашия геном и е най-добре то да остане и да не трябва да преместваме стрелките напред.

„При лятното часово време проблемите са сутрин. Човек отива по-рано на работа, докато сега проблемите се изтеглят предимно вечерно време“, каза той. По думите му смяната на часовото време може да донесе главоболие, сърцебиене или да се наруши сънят при здравите хора, защото ще трябва да ставаме с час по-рано, а самият той няма да може да заспи веднага, докато организмът не се синхронизира. „Най-големият проблем идва от липсата на концентрация и от нарушената фиксация на вниманието. Това е причина за увеличаване на ПТП-та и на трудовите злополуки в края на работния ден и при завръщане от работа вкъщи“, заяви д-р Герев. Психиатърът обясни, че за тази настройка на човешкия организъм с новото часово време са необходими пет дни. „В началото човек по-трудно се справя с ежедневните задължения или с дейности, които е вършил с лекота, започват да му костват усилия и е разконцентриран, когато си тръгва от работа“, посочи специалистът и добави, че възрастните най-леко приемат смяната на времето.

Пийте хапчетата с 10 мин. по-рано

От понеделник изтеглете приема на лекарствата си с 10 мин. по-рано, за да може в деня на смяната на часовото време да ги приемете навреме, съветва психиатърът д-р Веселин Герев. Той е категоричен, че един час разлика в приема на лекарствата може да бъде опасно за здравето и живота на хората. „В понеделник, след смяната на времето, нарастват с 50% потърсилите помощ в спешните отделения по повод сърдечносъдови оплаквания, ендокринни проблеми. Това са хората, които взимат трикратно или двукратно дневно медикаменти“, коментира той и добави, че е важно пациентите да спазват часа на взимане на лекарствата си, особено при условие, че имат проблем с кръвното, работата на сърцето, ендокринната система.

Владимир Христовски