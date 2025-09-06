Б или ли сте някога във връзка, в която сте жадували много повече секс от партньора си? Или в която вашият партньор обикновено иска да прави повече секс от вас, въпреки че все още сте силно привлечени от него?

Може да бъде емоционално изтощително да искате повече (или по-малко) секс от партньора си, но повярвайте – не сте единствени и това е 100% нормално. А още по-добрата новина е, че връзката ви не е обречена.

Несъответствие

Това се нарича несъответствие на желанието и е по-често срещано явление, отколкото може би сте предполагали. Проучване от 2015 г., публикувано в Бюлетина за личността и социалната психология, установява, че 80% от участниците са успели да си спомнят момент, в който са изпитали несъответствие в желанията, а цели 95% са казали, че са го изпитали през изминалата година, пишат от Cosmopolitan. Сексуалният терапевт Камил Луис описва несъответствието на желанията като „фраза, използвана, за да опише какво се случва, когато един партньор или партньори искат да правят секс по различен начин или с различна честота от другия партньор".

Може би единият партньор желае секс няколко пъти седмично, но за другия е напълно достатъчно да прави секс няколко пъти месечно. Нито едното, нито другото е правилно или грешно – несъответствието в желанията се случва просто защото хората са различни и може да се очаква, че вие и вашият партньор(и) няма да имате идентично сексуално влечение през цялото време.

Посока

Това също означава, че няма едно идеално решение за всички – всеки има различни нужди. Луис обаче обяснява, че хората са склонни да наблягат върху честотата на секса във връзката, когато това, което всъщност искат, е да се чувстват сигурни и свързани с партньорите си. А това може да се случи и по няколко други начина, които по своята същност не са сексуални. За тези, които изпитват несъответствие в либидото, Луис предлага да водят целенасочени разговори за това какво чувства и преживява всеки партньор. „Колкото и лесно да звучи, това всъщност е трудната част за повечето хора“, казва тя. „Това изисква уязвимост и използване на език, с който не всеки може да се чувства удобно.“

„В началото на връзката ни сексът беше чест и лесен. Когато се появиха децата, всичко се промени драматично. Сексът стана рядък; жена ми изпитваше много по-малко удоволствие и се чувстваше странно в собственото си тяло, а аз станах несигурен по отношение на външния си вид. За първи път почувствах, че съм зле в секса. Когато бяхме интимни, се чувстваше голямо напрежение и това водеше до спорове. Благодарение на помощта на терапевтите променихме начина си на мислене от възприемането на интимността като проникване или нищо до цял спектър от възможности за ангажиране един с друг. Това може да изглежда като държане за ръце, гушкане, докосване един друг, целуване и т.н. Също така трябваше да променим възприятието си за оргазма като единствената цел на секса, така че сексът да се превърне по-скоро във възможност за чувствено и физическо свързване. Ние гледаме на това като на част от процеса на израстване и научаване на това, което и двамата искаме" – споделя анонимен мъж на 37 години пред Cosmopolitan.

Хората, изпитващи несъответствие в желанията, могат да се опитат да бъдат честни и откровени за това как искат да изглежда техният сексуален живот и да продължат да правят това редовно, докато нуждите им не се развият в удовлетворяваща за всички страни посока.