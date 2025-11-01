О т началото на ноември Меркурий ще се движи в ретроградна сянка и ще създава доста хаос и конфликти във воаяжи и бизнес, личен и обществен живот. За това предупреждават астролози и на Изток, и на Запад, съветвайки ни да се въздържаме от важни решения и прояви на агресия през целия месец.

Примка

Периодът е известен още като Меркуриева примка и се счита за доста предизвикателен за работни и лични отношения, пътувания и здраве, обучение и финансови институции. А в тези дни ще се активира и криминалният контингент, наемни килъри и апаши, гласи една апокрифна астрологична постановка.

Орбита

Реално Сянката са дните, в които първата планета забавя своя ход по небосклона и се готви да обърне посоката на видимото си орбитално движение. Древните влъхви са свързвали предретроградността с нестабилна енергия, ретранслирана към Земята, засягаща по необясним начин човека и времето в посока недоразумения и бури. А след първата десетдневка започва и същинската фаза на ретроградния Меркурий. Тя пък е свързвана в митологията с непредвидимостта на Хермес - бога на търговците, пътешествениците и крадците.

Стрелец-Скорпион

„Меркурий ще направи последната за годината ретро фаза от 9 ноември от 7-ия градус на Стрелец докъм 30 ноември в 21-ия градус на Скорпион“, изчислява астроложката Таня Иванова. Според нейната прогноза в следващия месец не е желателно да се подписват нови договори, да се завързват нови любовни и бизнес отношения, да се стартират нови дейности, да се предприемат далечни пътувания. Позитивното е, че Меркурий в Стрелец ще ни предостави повече възможности за разнообразни контакти и пътувания, връзки с чужбина (най-осезаемо от 11 декември), изтъква Иванова.

Зодии

Астрологът Венета Матева обясни, че последният за 2025 г. ретро Меркурий ще засегне родените в първа декада на Стрелец, Овен, Лъв, Везни и Водолей, както и празнуващите ЧРД в последните 10 дни на Рак, Дева, Скорпион, Козирог и Риби. “Тези зодии трябва да внимават с плановете си – възможни са забавяния, недоразумения и провалени цели. Препоръчва се да се избягват важни договори и ключови решения”, изтъква и Матева. Тя обаче обърна внимание и на някои други астросъбития през новия месец.

Марс

„Марс напуска Скорпион и на 5 ноември ще премине в приключенския Стрелец, носейки прилив на енергия, сила и увереност. Най-силно това ще се усети от родените в първа и втора декада на Овен, Лъв, Везни и Водолей.

На 7 ноември Венера, пък влиза в Скорпион, комбинирано с ретроградния Меркурий, което ще активира минали отношения и неизказани емоции. Неочаквани успехи, творческо вдъхновение и развитие на личните отношения очакват Раците, Девите, Скорпионите, Козирозите и Рибите“, изчислява Венета. По думите й заради пълнолунието идната сряда мнозина ще са с повишена чувствителност (около 4, 5 и 6 ноември), емоционална ранимост и прилив на енергия. През тези дни не се препоръчва започване на нови проекти.

Любомир Старидолски